Ilse DeLange komt met nieuwe single ‘Changes’

Vandaag verschijnt ‘Changes’, de nieuwe single van Ilse DeLange. De song gaat over hoe je soms uit je comfort-zone moet stappen om zo tot veranderingen te komen bij jezelf en bij je omgeving. ‘Changes’ is al in januari van dit jaar geschreven. Het is, toeval of niet, bijzonder dat de tekst zo’n aansluiting vindt bij de situatie waarin we nu met z’n allen leven.

Als geen ander is Ilse DeLange in staat een brug te slaan tussen Country en eigentijdse pop. Waar ze vorig jaar nog de Edison won voor Album van het jaar met ‘Gravel & Dust’, een album dat diep in Americana en Country geworteld is, is het aanstekelijke ‘Changes’ een verandering richting het andere eind van haar muzikale spectrum. ‘Changes’ is vanaf vandaag op alle digitale platformen te downloaden en te streamen en loopt vooruit op het later dit jaar te verschijnen nieuwe album van Ilse DeLange.

“De meesten van ons proberen vast te houden aan wat we kennen, ik heb die neiging ook”, aldus Ilse. “Maar als we veranderingen omarmen, kunnen zij ons ook een verfrissende kijk op onszelf en de wereld om ons heen brengen. ‘Changes’ is voor mij muzikaal gezien een poptrack met een vleugje country”.

Deze song wordt tevens groots opgepakt in Duitsland. Vanaf komende zondag, 5 april, is het de trailer muziek van Bauer Sucht Frau de Duitse variant van Boer zoekt vrouw. Ook is Ilse DeLange vanaf mei wekelijks te zien en te horen in het Duitse tv-programma ‘Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert’. Dit programma op tv-zender VOX is het Duitse equivalent van ‘Beste Zangers’. Ilse is hierin te zien naast zangers als Michael Patrick Kelly, MoTrip, Nico Santos, LEA, Jan Plewka en Max Giesinger. De opnames vonden eerder dit jaar in Zuid-Afrika plaats.