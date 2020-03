Kygo brengt nieuwe single uit: ‘Like It Is’ ft. Tyga & Zara Larsson

De Noorse dj en producer Kygo komt vandaag met een nieuwe single: ‘Like It Is’, featuring Tyga en Zara Larsson. Het is de eerste single van zijn nieuwe album ‘Golden Hour’ dat binnenkort uitkomt.

De nieuwe single komt na het wereldwijde succes van zijn Whitney Houston-tribute ‘Higher Love’ in 2019, dat inmiddels meer dan 650 miljoen keer werd gestreamd. Voor ‘Like It Is’ werkte hij samen met de Amerikaanse rapper Tyga en de Zweedse zangeres Zara Larsson.

‘Golden Hour’ is Kygo’s derde album en volgt op ‘Kids In Love’ dat in 2017 uitkwam en waar hij hits als ‘Remind Me To Forget’ mee scoorde. De Noorse dj en producer onthulde de albumtitel al op zijn Instagram-pagina.

Eerder dit jaar werkte Kyrre Gørvell-Dahll, zoals Kygo eigenlijk heet, samen met Sandro Cavazza om Avicii’s onvoltooide single ‘Forever Yours’ af te maken, waarvan hij het resultaat liet horen tijdens een eerbetoon aan de overleden dj in februari.