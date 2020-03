Major Lazer werkt met Marcus Mumford voor nieuwe single: ‘Lay Your Head On Me’

Major Lazer heeft een nieuwe single uitgebracht getiteld ‘Lay Your Head On Me’ met Marcus Mumford. Het nummer, een van Mumfords eerste samenwerkingen in zijn soort, werd samen geschreven met MØ en ging eerder in première als Annie Mac’s Hottest Record in the World.

‘Lay Your Head On Me’ is de opvolger van ‘Que Calor’ feat. J Balvin en El Alfa, dat door Balvin en Jennifer Lopez werd gebracht tijdens de Super Bowl in februari. Het nummer heeft wereldwijd op dit moment meer dan 400 miljoen streams. Vorige jaar werkte Major Lazer ook samen met Beyoncé voor haar Grammy-nominated album ‘The Lion King’ en stonden ze samen met Anitta in de charts met hun track ‘Make It Hot’.