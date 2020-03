Biffy Clyro – A celebration of endings

Een mysterieuze website en gekke posts op social media. Veel fans vroegen zich af wat dit ging betekenen. Wat wilde het Schotse drietal Biffy Clyro duidelijk maken? Uiteindelijk zei Biffy “Relax”, want het ging gewoon om een nieuwe plaat die in mei uit zal komen, want na een unplugged-album en een soundtrack is het tijd voor de opvolger van bandplaat Elipsis.

Met de nieuwe nummers laat de band horen zich muzikaal wel thuis te voelen in de grotere zalen en de stadions. ‘Tiny Indoor Fireworks’ heeft een simpele structuur met een typisch springritme. En met de korte stilte voor het laatste refrein zijn alle clichés uit de kast getrokken. Maar het voelt gewoon als een heel lekker nummer. Het is goed te horen dat het drietal de mogelijkheden van de studio verder verkent. Iets waar ze op de vorige plaat mee begonnen.

In het nummer ‘Space’ laten ze horen ook een aardige ballad te kunnen pennen zonder het woord power ervoor. Wat ook interessant is, is het samenspel tussen de strijkers en elektronische drums (inclusief snelle trap-hihat).

En met ‘End Of’ heeft de band bijna de perfecte sampler van hun eigen werk gemaakt. Het nummer opent met overstuurde bas, dissonante gitaar en veel drumsalvo’s om over te gaan in strakke coupletten en refreinen met Queen-achtige koortjes. Het is ook niet gek dat dit nummer, samen met ‘Instant History’, als eerste voorproefje de wereld in is geslingerd. Als laatste krijgen we ‘The Champ’ voorgeschoteld, waarin blijkt dat de drie zeker iets opgestoken van hun akoestische avontuur om het uiteindelijk uit te bouwen in een harde rocker.

Met deze nieuwe nummers zal de band fans en festivalpubliek niet teleurstellen. Het is wel jammer dat ze er waarschijnlijk tot volgend jaar mee moeten wachten. (8/10)