De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 27 maart 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 27 maart 2020.

Langzaam maar zeker kondigt zich de lente aan. De wind is nog wat teveel noord en koud, maar al zijn al krokussen en de eerste bloesem is ook al kapotgevroren. We mogen jammer genoeg nergens meer heen, dus wat rest je dan in je housepak? Juist de enige universele troost naast sex, muziek! De nieuwe Maxazine Music Playlist!

Deze week hebben we ons in moeten houden om niet te hamsteren, we hebben ons weten te beperken tot wederom 60 tracks. Anderhalve meter tussen de nummers in? Vergeet het maar, die beats komen sneller achter elkaar dan je zou denken. Is dat dan fout? Dan willen we bij Maxazine helemaal niet goed zijn! Laat komen die muziek voor de nieuwe week.

Deze week lekkers van Roachford, Steffen Morrison, Come on Hero, Ellie Goulding, Taylor Swift, Mintzkov, Jack Poels en nog veel meer exquise muzieksnacks die het leven zoveel beter maken. Dans tot er niks meer te dansen valt.

Obrigadão!