Manu Dibango overleden aan Corona

Naar nu bekend is geworden is de Kameroense Saxofonist Manu Dibango overleden aan de gevolgen van het COVID 19 virus. Dibango overleed vrijdag in een ziekenhuis in Parijs. De familie van Dibango maakte vanochtend het nieuws officieel met een kort bericht.

“Beste ouders, lieve vrienden, lieve fans, een stem komt op in de verte… Met grote droefheid kondigen we het overlijden aan van Manu Dibango, onze ‘Papa Groove’, op 24 maart 2020 op 86-jarige leeftijd, ten gevolge van covid 19”

Dibango werd geboren in Douala als Emmanuel N’Djoke Dibango. In 1949 vestigde hij zich in Frankrijk, in Marseille. ‘Papa Manu’, zoals hij liefkozend door zijn fans werd genoemd werd in 2010 onderscheiden met een ‘Legion d’ Honneur’ in Frankrijk. Dibango vierde vorig jaar nog zijn 60-jarige carrière met zijn “Symphonic Safari” waarin jazz werd vermengd met klassieke muziek.

‘Soul Makossa’, het nummer dat hem groot heeft gemaakt, was aanvankelijk slechts de B-kant van een single met daarom het volkslied voor het Kameroense voetbalteam en werd uitgebracht ter ere van hun deelname aan de Africa Ciup of Nations. Soul Makossa kent inmiddels duizenden coverversies. Manu Dibango heeft zelfs Michael Jackson beschuldigd van plagiaat omdat hij ‘Soul Makossa’ herkende in de Jackson hit ‘Wanna be starting something’. Er werd uiteindelijk een financiële schikking bereikt.

Op 18 maart werd de besmetting van de kunstenaar aangekondigd op zijn Facebook-pagina. De begrafenis zal plaatsvinden in strikte familiekring, zoals de corona regels nu voorschrijven. De familie laat weten dat als het weer kan er een eerbetoon voorde saxofonist zal worden georganiseerd.