24 maart, de verjaardag van Nena

Gabriele Susanne Kerner, bij ons beter bekend onder haar artiestennaam Nena, viert vandaag haar verjaardag. Nena, geboren op 24 maart 1960 te Hagen, Duitsland, behaalde in 1983 internationale beroemdheid met haar “New German Wave” hitsingle ’99 Luftballons’. Het jaar erop nam ze de single nog een keer op, dit keer in het Engels met de titel ’99 Red Balloons’. Buiten ’99 Luftballons’ had Nena hits als ‘Nur geträumt’, en ‘Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann’. In 2003 nam ze samen met Kim Wilde de single ‘Anyplace, Anywhere, Anytime’ op, een remake van ‘Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann’.

