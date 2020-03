Full Concert: Jazz Orchestra of the Concertgebouw with Oleta Adams

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van Oleta Adams, die vandaag eigenlijk zou optreden in Carré te Amsterdam.

Adams werd geboren als domineesdochter en startte haar carrière met twee zelf gefinancierde gospelalbums. In 1989 werd ze bekend dankzij haar bijdrage aan het nummer ‘Woman in Chains’ van Tears for Fears. Ze volgde haar doorbraak een jaar later op met het succesvolle album ‘Circle of One’, dat de hits ‘Get Here’ en ‘Rhythm Of Life’ bevat.

Het vormde het begin van een glansrijke carrière waarin ze zes keer de Top 40 haalt, meer dan 2,5 miljoen albums verkoopt en vier Grammy nominaties in de wacht sleept. Met inmiddels negen albums op zak heeft ze zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld van een gospelzangeres tot een veelzijdig artieste met invloeden uit soul, jazz, r&b, urban en pop. In 2017 verscheen haar meest recente album ‘Third Set’. In datzelfde jaar deed ze ook een uitgebreide gelijknamige theatertournee door Nederland.