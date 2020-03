Agnostic Front naar Iduna

The Godfathers of Hardcore Agnostic Front komt terug naar Poppodium Iduna! Op zondag 28 juni zal de band vanaf 15:00 een exclusieve clubshow geven in de Drachtster popzaal.

Als je je afvraagt wat hardcore echt betekent, ga dan maar eens kijken naar de show van de New Yorkse hardcore legende Agnostic Front. De band rond Vinnie Stigma en Roger Miret is al bezig vanaf begin jaren ’80, maar deze mannen weten nog steeds vol overgave een superenergiek concert neer te zetten. AF is een van dé sleutelbands uit de New York Hardcore. Vanaf het begin staat de band bekend om snelle en gewelddadige punksongs bestaande uit razend drumwerk, chaotische riffs en een non-stop spervuur van agressief geschreeuwde sociale boodschappen. Dat is op het nieuwe, 13e studioalbum ‘Get Loud!’ niet anders. Hoewel het sociopolitieke klimaat veranderd is sinds de release van de ‘United Blood’ EP in 1983, is de corruptie en sociale onrust alleen maar toegenomen, en daarmee ook de woede van Agnostic Front!