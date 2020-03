Eefje de Visser brengt nieuwe single: ‘Stilstand’

Juist nu we in het hele land ervaren hoe het is om gezamenlijk tot stilstand te komen, brengt Eefje de Visser haar nieuwe single ‘Stilstand’ uit. Een nummer met een elektronische sound en een clubachtige climax. Het is de vijfde single van haar succesvolle album ‘Bitterzoet’, dat in januari uitkwam.

Eefje schreef ‘Stilstand’ al jaren geleden, maar met de huidige situatie heeft de track onbedoeld een extra lading gekregen. “Ik denk dat we ons op het moment gevangen en benauwd voelen, veel mensen zullen worstelen met het isolement waarin ze zijn beland. Iedereen is verder vrij zijn eigen invulling te geven aan deze tekst. Ik hoop dat men er iets van troost of herkenning uit kan halen.”

De poëtische lyrics van ‘Stilstand’ komen tot leven in een hypnotiserende videoclip met beelden van het beste synchroonzwemteam van België. Eefjes optredens van dit voorjaar zijn voorlopig helaas uitgesteld tot de zomer. Voor de herfst staat nog een tour door Nederland gepland. Laten we hopen dat Eefje haar fans snel weer live kan betoveren.