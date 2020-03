22 maart, de verjaardag van George Benson

George Benson, geboren op 22 maart 1943 te Pittsburgh, Pennsylvania viert vandaag zijn verjaardag. Benson, de 10-voudig Grammy Award-winnaar, muzikant en singer-songwriter startte zijn muzikale carriére op 21-jarige leeftijd als jazzgitarist. Benson’s manier van gitaarspelen is vergelijkbaar met die van onder andere Django Reinhardt. Benson werd bekend toen hij in de jaren ’60 met Jack McDuff en anderen in een band speelde. Kort daarna startte hij een succesvolle solocarriére en speelde jazz, pop, en R&B. Voor zijn album ‘Breezin’ mocht Benson drie keer een platina plaat in ontvangst nemen. Zijn concerten worden nog steeds goed bezocht.

George Benson wordt vandaag door Maxazine gefeliciteerd met zijn 77e verjaardag.