Rotown maakt eerste vervangende data bekend

Op last van het RIVM is er besloten dat in het gehele land alle evenementen boven de 100 bezoekers zullen worden afgelast tot en met 31 maart. Dit betekent dat ook alle evenementen die er in Zuid Holland georganiseerd worden tot en met het einde van de maand niet op de geplande data zullen plaatsvinden.

Rotown heeft inmiddels enkele vervangende data bekend gemaakt:

– Drunken Dolly (14 mrt) wordt verplaatst naar: Vrijdag 19 juni

– Ruben Annink (20 mrt) wordt verplaatst naar: Donderdag 4 juni

– Darlyn (22 mrt) wordt verplaatst naar: Donderdag 10 december

– Blackbird (26 mrt) wordt verplaatst naar: Donderdag 26 november

– Andy Shauf (27 mrt) wordt verplaatst naar: Maandag 26 oktober

– De Jeugd van Tegenwoordig (27 mrt) wordt verplaatst naar: Vrijdag 23 oktober