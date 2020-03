KALEO komt met nieuw album

Vier jaar na het verschijnen van het album ‘A/B’ brengt KALEO op 5 juni het nieuwe album ‘Surface Sounds’ uit. Eerder verschenen al twee nieuwe nummers: ‘I Want More’ en ‘Break My Baby’. Daar werd vandaag de track ‘Alter Ego’ aan toegevoegd.

Sinds hun doorbraak met het album A/B heeft de uit Ijsland afkomstige band KALEO wereldwijd meer dan 1 miljard streams op hun naam staan en in maar liefst 39 verschillende landen certificeringen behaald. De hitsingle ‘No Good’ was goed voor een GRAMMY-nominatie en de nummers ‘All The Pretty Girls’ en ‘Way Down We Go’ werden gebruikt in verschillende tv-series. Al snel volgde een wereldwijde tour, waaronder een show in AFAS Live in 2017.

Frontman JJ over het nieuwe album: “This album has been such a puzzle for me. I’ve literally jumped into studios in Greece, South America, and all over Europe creating what is now Surface Sounds. Any time I went home to Iceland, every time I was in L.A., I enjoy seeing what we can create in the moment and in each environment.”

Tracklist ‘Surface Sounds’:

1. Brother Run Fast

2. Break My Baby

3. Alter Ego

4. Free the Slave

5. Skinny

6. Hey Gringo

7. The USA Today

8. My Fair Lady

9. I Want More

10. Backbone

11. I Walk on Water

12. Into My Mother’s Arms