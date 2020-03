Maxazine in gesprek met Henk Hofstede (NITS)

Op 7 maart sloot de Nederlandse legendarische popgroep NITS het eerste deel van hun Nederlandse ‘Knot’ tour af in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. De band gaat nu met hun de tour naar landen als Frankrijk, Duitsland, Finland en Zwitserland.

De band die inmiddels al 46 jaar bestaat, is vanaf het uitbrengen van hun album ‘Omsk’ in 1983 (met daarop het prachtige ‘Nescio’) tot de Europese top gaan behoren. NITS blijft ook na al die jaren op hoog niveau eigenzinnige en tot nadenken stemmende muziek maken. Hun meest recente album ‘Knot’ is autobiografisch, relativerend, introspectief en muzikaal gezien een nooit eindigende Hugenholtzbocht.

Maxazine toog naar de ECI Cultuurfabriek in Roermond voor een gesprek Henk Hofstede, samen met drummer Rob Kloet oer-Nit vanaf dag 1. Het gesprek dat volgde was er een dat gevoerd moest worden. Eerder stonden ontmoetingen in Amsterdam en Brussel onder een slecht gesternte en moesten afgezegd worden, maar in Roermond trof Maxazine de goedgemutste zanger. Het gesprek is hier integraal terug te beluisteren.

In het gesprek proberen we het geheim ter ontrafelen van de muziek van NIts. We vragen ons helemaal niet af wat Bob Dylan zou hebben geantwoord op de vraag waarom hij nog steeds muziek maakt, maar Henk laat zijn licht wel over deze vraag schijnen. Een gesprek over mannenmode, de vogelman, reizen, de spelende mens, Nits, geen stress, want zoals Henk het zelf zegt: “Er moet al zoveel.”

Als extra speelde Henk, gewoon omdat het kan, een van zijn eigen dierbaarste NITS liedjes, ‘House of Jacob’, gezeten op een caféstoel in de gang van de ECI Cultuurfabriek. Maxazine liet de video meelopen: