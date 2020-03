The Hives, Jaya the cat, Higher Power, Tim Vantol, Rotzak en Finest Idea bevestigd voor Jera on Air

Met hitmachine The Hives heeft Jera On Air de gedroomde co-headliner vastgelegd voor de editie van 2020. Behalve de Zweedse garagepunkers, staan ook Jaya The Cat, Tim Vantol, Higher Power, Faintest Idea en Rotzak eind juni op het podium in Ysselsteyn. Onlangs maakte de organisatie onder andere de komst van Frank Turner and The Sleeping Souls, Ska-P, The Menzingers, Anti-Flag, Good Riddance, Spanish Love Songs, Terror, For The Fallen Dreams, Higher Power, Nasty, The Hell, Brutality Will Prevail, Stake en Hot Milk al bekend. Tijdens het festival staan zij met onder andere NOFX, The Offspring, Killswitch Engage en Life of Agony op het grootste alternatieve festival van Nederland.

Met zwart-witte maatpakken en ongeremde zelfverheerlijking wist The Hives aan het begin van dit decennium de tongen los te maken. De Zweden scoorden al snel een wereldwijde hit met het nummer ‘Hate to Say I Told You So’. Het bleek het startschot van een uiterst succesvolle periode voor het vijftal. Hun nummers zijn stuk voor stuk brutaal en tegelijkertijd subtiel. Een formule die aan succes nog niets in heeft hoeven boeten. De garagepunkers staan met hun energieke liveshows wereldwijd nog altijd op de grootste podia. In dat rijtje mag Jera On Air uiteraard niet ontbreken!

Het is inmiddels meer dan tien jaar geleden dat de Spaanse ska-punkers van Ska-P optraden in Nederland. In 2009, een jaar nadat de band weer bij elkaar was na een adempauze van ruim drie jaar, waren ze onder meer op Lowlands en in de Melkweg te zien. En nu haalt Jera On Air deze Skapunk-legendes dus eindelijk weer richting Nederland! We dagen je uit stil te blijven staan tijdens de opzwepende en feestelijke klanken van Ska-P. Wedden dat het niet lukt?

Frank Turner was in een vorig leven zanger van hardcore punkband Million Dead. Hoewel hij daar dankzij zijn karakteristieke stem de nodige successen had, besloot hij in 2006 het roer volledig om te gooien. Hij ging verder als akoestische folkpunker. Het bleek al gauw een schot in de roos. Hij stond niet voor niets al tien keer op het gigantische Reading Festival en bracht met ‘No Mans Land’ in 2019 alweer zijn achtste succesvolle solo-album op de markt. Tijdens Jera On Air zien we hem uiteraard met zijn vaste begeleidingsband The Sleeping Souls!

Wanneer je je platen uit mag brengen op het legendarische Epitaph Records dan doe je iets heel erg goed. Het punklabel bracht afgelopen zomer alweer het zesde studio-album van The Menzingers uit. Het sympathieke viertal uit Philadelphia neemt je mee op reis naar hun wereld. Op hun energieke en kenmerkende wijze nodigen de uitbundige gitaarriffs écht uit tot feesten. Tijdens Jera On Air zal de ene na de andere punkrock-klassieker van deze legendes over de festivalweide schallen.

Ook de Amerikanen van Good Riddance, Anti-Flag en Spanish Love Songs staan garant voor een heerlijk portie punkrock. Datzelfde geldt voor de Engelsmannen van Faintest Idea en de Belgen achter Rotzak. Jaya The Cat, Tim Vantol en Hot Milk doen ook stevige duit in het zakje. Het iets hardere werk wordt onder andere door Terror, Nasty, Higher Power, For The Fallen Dreams, The Hell, Stake, en Brutality Will Prevail voor hun rekening genomen.

Dat en nog veel meer zie je tijdens Jera On Air 2020 in het Noord-Limburgse Ysselsteyn op 25, 26 en 27 juni 2020.