Kayak-gitarist Marcel Singor op tournee met Fish

Het hoge woord is er uit. Het woord dat de Nederlands topgitarist Marcel Singor de vervanger gaat worden voor vaste gitarist John Mitchell op de komende ‘Weltschmerz’ tournee van de Schotse prog rock legende Fish. In een interview met Maxazine van 4 November 2018 liet Fish weten dat de ‘Weltschmerz’ tour zijn laatste tournee zal worden. Hij wil zich daarna gaan toeleggen op schrijven en tuinieren.

Het vertrek van gitaarvirtuoos Singor, die in Nederland bekend is als gitarist van Kayak, riep bij Kayak liefhebbers toch wel wat vragen op. Wat betekent dit vertrek van Singor voor Kayak? Heeft zijn vertrek wellicht te maken met het feit dat Kayak voorlopig niet op zal treden naar aanleiding van de hartaanval die frontman Ton Scherpenzeel eerder in 2019 trof?

In een verklaring aan Maxazine gaf Rob Palmen, manager van Kayak en boeker bij Glassville Music aan: “Het feit dat Marcel bij Fish gaat spelen, betekent absoluut niet dat hij Kayak verlaat. Marcel blijft gewoon de gitarist van Kayak”, aldus Rob, “Aangezien er dit jaar geen concerten met Kayak meer gepland staan, was zijn agenda vrij.”

Rob laat weten dat Marcel zich enorm verheugt op de samenwerking met Fish, die Marcel leerde kennen tijdens de ‘Electric Castle’ live shows van Ayreon, waar ze eerder in 2019 samen het podium deelden. “Wellicht ontdekken een hoop Fish-fans op deze manier ook Kayak”, aldus Palmen.

Ook op de vraag wat de fans de komende tijd van Kayak mogen verwachten heeft Rob een antwoord. “Voor de rest van dit jaar hebben we besloten om Ton Scherpenzeel zonder enige druk aan zijn herstel te laten werken.” Dit houdt ook in dat er geen shows meer gepland gaan worden en dat de shows die al gepland waren, zoals de tour met de Flower Kings, geannuleerd zijn. “We zien in de loop van het jaar wat de Kayak planning voor 2021 gaat worden voor een nieuw album, de opvolger van het succesvolle ‘Seventeen’ en nieuwe shows; met Marcel op gitaar.”