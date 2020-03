Sziget maakt line-up vernieuwde Colosseum bekend

Sziget’s Colosseum, de populaire elektronische muziekvenue in de vorm van een openluchtarena, wordt volledig in een nieuw jasje gestoken voor Sziget 2020. De organisatie belooft een groter en beter ontwerp dan ooit, met geluid en verlichting van wereldklasse en een podium in het midden. Op de line-up prijken onder meer Honey Dijon, Chris Liebing, Dixon, Dr. Rubinstein, Matador, Rødhåd, La Fleur, Joris Voorn, Kölsch, Sasha, Eelke Kleijn en I Hate Models.

De onvermoeibare techno-pionier Chris Liebing zet het Colosseum in vuur en vlam op 7 augustus. Ook Chicago’s Honey Dijon – die bekend staat om haar genre-overschrijdende en veelzijdige sound – is erbij, op 9 augustus. De in Berlijn gevestigde techno- en house-heldinnen Dr. Rubinstein en La Fleur staan respectievelijk op 11 augustus en 10 augustus achter de knoppen.

Vanuit Nederland maken Joris Voorn, Eelke Kleijn en SHMLSS hun opwachting in het Colosseum. Verder zijn onder anderen Kölsch, Sasha, Dixon, Matador, Rødhåd en I Hate Models aangekondigd.

Naast het Colosseum heeft Sziget Festival zo’n 60 andere podia, waar tussen 5 en 11 augustus in totaal meer dan 1000 acts te zien zijn. Dua Lipa, Calvin Harris, The Strokes, Kings of Leon en Major Lazer zijn enkele van de grootste namen die reeds bekend zijn voor Sziget 2020. Behalve muziek biedt The Island of Freedom ook een uitgebreid randprogramma met theater, dans, circus, cabaret, film, kunst, lezingen, sport en workshops.

Sziget vindt plaats op het Óbudai-eiland in hartje Boedapest en verwelkomt jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers uit meer dan 100 verschillende landen.

Colosseum line-up:

Anna Haleta

Boston 168 live

Chris Liebing

D.A.L.I.

Dixon

DJ Stingray

Dr. Rubinstein

Echonomist

Eelke Kleijn

Francesco Del Garda

Gerd Janson

Hamish & Toby

Honey Dijon

I Hate Models

IMOGEN

Joris Voorn

Kölsch

La Fleur

Manni Dee

Matador

Mella Dee

Muallem

Musumeci

Nicolas Lutz

Patrice Bäumel

Perc

Phunkadelica DJ

Robin Ordell

Rødhåd

Sasha

SHMLSS

Slam

Sonja Moonear

SPFOAKS [SPFDJ & Héctor Oaks]

Willikens & Ivkovic

Zioner