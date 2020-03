The Bleak Engineers – New Frontiers

Toegegeven; ‘New Frontiers’ is niet pas in maart 2020 verschenen maar het concreet in handen krijgen van de versie op vinyl heeft een paar maanden op zich laten wachten. ‘New Frontiers’ is het eerste, volledige album van het Russische wave elektro-duo The Bleak Engineers. Alex Moralez, verantwoordelijk voor de vocals en synthesizers én misschien net iets meer de hoofdingenieur wordt gecomplementeerd en vervolmaakt door de stem en Fender bas van Svetlana Nagaeva a.k.a Zombierella, bassiste én boegbeeld van surfband Messer Chups.

Het duo is sinds ruim twee jaar actief en speelde in clubs en buiten hun thuishaven Sint Petersburg naar verluidt alleen nog maar in Moskou en Berlijn. Alsof The Cure en Joy Divison een liefdesbaby hebben geproduceerd, valt ergens op één van de internet muziekfora te lezen. Het achterneefje van New Order roept weer een ander. Misschien vergezocht; het geeft wel aan waar de muziek van The Bleak Engineers te plaatsen is. Meer underground dan mainstream maar dat spreekt dan weer voor zich en past ook bij de sfeer die de muziek oproept. Jaren ’80 Darkwave als leitmotiv.

Bij de opener ‘Multidimensional Way’ werd gekozen voor een iets andere productie als in de eerdere versie, die volstond eigenlijk prima. Nu dan toch een andere mix, ergens wel jammer. Het instrumentale ‘Introspecto’ dat ook al eerder zijn weg had gevonden, geeft de gloomy sfeer goed weer. ‘Introspecto’ had wellicht wel beter als opener gepast. In ‘Amaryllis’ krijgt het album dan weer een helder en passend vervolg. De vocals maar vooral de staccato drums en synthesizers geven het nummer diepgang en kleur in contrast tot ‘Introspecto’ dat veel donkerder klinkt (mocht er al zoiets bestaan).

‘Audient’ de tweede instrumentale track schalt dan weer fris van de lever uit de boxen maar op een of andere manier lijkt het dat dit nummer op een ander moment is opgenomen, anders is dan de rest en zijn plek nog moet vinden. Door de schelle vocals is ‘Nominal Rule’ niet alleen het buitenbeentje van ‘New Frontiers’ het maakt ook duidelijk dat Zombierella en Moralez niet van dertien in een dozijn dezelfde liedjes gediend zijn. ‘Existence’ en tenslotte ook afsluiter ‘Rain’ knallen de spijker dan weer vol op zijn kop en laten ‘New Frontiers’ gemaakt én overeind blijven, ook in de uiteindelijke vorm. Het zijn en blijven tenslotte Russen; donker en af en toe iets zwaarder te verteren, daarmee niet jedermans sache, de fijnproever zal het een borsjt wezen.

Wel uiterst spijtig dat de track ‘Unconsious’ geen plekje heeft gekregen op het album. De met ruim 7 minuten bemeten song had naadloos gepast en zeker een plaats verdiend. De muziekliefhebber die de band niet kent en die ‘New Frontiers’ wel kan smaken zal ‘Unconsious’ en de bijbehorende sfeervolle videoclip dan maar moeten opzoeken op het wereldwijde web. Eenmaal gevonden zal diezelfde liefhebber niet teleurgesteld worden.

Wie het album wil aanschaffen moet daarvoor zijn bij het onafhankelijke Franse Six Tonnes du Chair Records. Een klein label met voornamelijk bands die voor de majors te niche zijn of bewust ervoor kiezen om klein te blijven om daarmee hun creatieve vrijheid te garanderen. Aanschaffen is digitaal uiteraard geen probleem maar wie ‘New Frontiers’ fysiek echt in de knuistjes wil hebben moet zich reppen. Slechts 400 exemplaren zijn er gemaakt, in drie kleuren, en per maart 2020, al zo goed als uitverkocht. Alleen al door de lage aantallen een collectors item en wat er in de groeven geperst staat, ook nog eens muzikaal, hoewel niet perse grensverleggend, uitermate verantwoord om in de kast te hebben. (7/10) (MSQ Records)