Muzikaliteit en kwaliteit staan centraal bij Edwin Evers Band

De Edwin Evers Band draait al weer een paar jaar mee en behoeft geen introductie meer. Inmiddels heeft de band van de voormalig Radio 538-presentator bij het grote publiek haar strepen ruimschoots verdiend. Na een aantal succesvolle theatertournees duikt de 13-koppige band dit voorjaar de popzalen in voor een 80’s clubtour. Op vrijdagavond 6 maart streken zij neer in de Eindhovense Effenaar waar zij 1200 bezoekers een muzikale avond bezorgden.

Door de jaren heen krijgen coverbands steeds meer podium in Nederland. Waar een coverband voorheen vooral op bruiloften, bedrijfsfeesten en kleine festivals speelden zien we de bands steeds meer de (grote) popzalen ingaan. Allen met een eigen concept waardoor er een nieuw genre lijkt te ontstaan binnen de Nederlandse muziekindustrie. Een ding is kraakhelder, er is een groot publiek voor dergelijke coverbands. De Edwin Evers Band is een van de meest bekende coverbands van Nederland. Zo speelden zij onder andere als band bij The Voice of Holland en The Voice Kids en trekken zij al jaren door de Nederlandse theaters. Ook met deze clubtour laten zij blijken waarom: Muzikaliteit en kwaliteit staan centraal bij een optreden van de Edwin Evers Band.

De 80’s clubtour is stijf uitverkocht en ook de daaropvolgende 80’s tour langs openluchttheaters is grotendeels uitverkocht. De show was een feest der herkenning. Een avond terug naar die goede oude jaren ’80-tijd. De setlist was afwisselend en kende een sterke opbouw. Van krachtige nummers zoals ‘Black Velvet’ van Alannah Myles en ‘We Built This City’ van Starship tot de ’80’s megahits zoals ‘Thriller’ van Micheal Jackson en ‘I Wanna Dance With Somebody’ van Whitney Houston. Dit allen kende een prettige afwisselingen met rustige nummers zoals ‘I’m On Fire’ van Bruce Springsteen en ‘Eternal Flame’ van The Bangles. Kortom, een prettige en afwisselende setlist.

Niet alleen de muziekkeuze van de band maakte de avond tot een succes. De sterke 13-koppige band mét blazerssectie zorgde voor een opzwepende sfeer. En het blijft bijzonder hoe leadzangers en tevens drummers Edwin Evers en Tessa Boomkamp constant de drumstokjes aan elkaar over en weer geven. Ook het terugkomende concept van Die Verrückte Halbe Stunde aan het einde van de avond was een prettige afsluiting. Met als hoogtepunt het laatste (Nederlandstalige) kwartier waarmee de Effenaar tot op de grond toe werd afgebroken. Met in de toegift ‘Over De Muur’ van het Klein Orkest en ‘Relax’ van Frankie Goes To Hollywood kwam er een definitief einde aan de avond. Het resultaat? Een voldaan publiek welke allen tevreden huiswaarts keerden, sommige nog tot aan het Eindhovense treinstation nazingende.

Foto’s (c) Sebastiaan Oeijen / Maxazine