Bertus Borgers presenteert zijn boek met een muzikale omlijsting

De uit Brabant afkomstige Bertus Borgers beschrijft zijn ervaringen met muziek in zijn familie in zijn boek ‘Borgers, muziek in de familie’ met foto’s, vanaf de bevrijding van zijn geboortestreek De Kempen in 1944 tot en met de belevenissen met zijn kleinkinderen. Vanuit het akoestisch tijdperk, via de elektrische gitaren naar de hedendaagse digitale verspreiding van muziek. Het boek is tevens interactief door middel van een app die te downloaden is.

Bertus Borgers kwam eind zestiger jaren op als saxofonist, zanger en songwriter uit de Eindhovense underground scene. Als bandleider van onder andere Mr. Albert Show en Sweet d’Buster kreeg hij bekendheid. Daarnaast was hij gast solist bij Herman Brood, Golden Earring en Raymond van het Groenewoud. Naast het produceren van zestien albums met eigen werk, schreef hij ook enkele boeken waaronder ‘Ik hou van Herman’. Als mede-oprichter en directielid nam hij in 2012 afscheid van de Rockacademie in Tilburg. Momenteel is hij nog te vinden in theaters en op rockpodia samen met The Young Retro’s, hiermee heeft hij twee albums uitgebracht.

Deze avond stond hij met zijn band, bestaande uit leden van de familie Borgers om promotie te maken voor niet alleen zijn muziek, maar ook voor zijn boek. Denk hierbij aan zijn broer Ruud (Bo/The Rude), dochter Nova, maar ook zussen Christien en Marie-José. Daarnaast is Lody, de zoon van de overleden journalist/muzikant Peer Bogers ook op het podium aanwezig. Om het plaatje passend te maken werden ze begeleid op bass en drums door de neefjes Maurice en Wouter, de ritmesectie van The Young Retro’s.

De muziek nam je mee door het tijdperk van het boek. Niet alleen Bertus zong zelf enkele nummers, maar ook de rest van de familie namen enkele nummers voor hun rekening. Rock, blues en soul passeerde de revue deze avond, met nummers als ‘With a Little Help from My Friends’ van The Beatles, ‘Back to Black’ van Amy Winehouse maar ook ‘That’s Life’ van Frank Sinatra. Wat ze voornamelijk uitstraalden was samenhang, een van de dingen die Bertus ook omschrijft als het gaat over zijn boek. Het publiek was enthousiast en liet Bertus en de band tot twee keer terugkomen op het podium. Een muzikale familie uit Brabant die muzikaal van zich lieten horen stonden deze avond in de Cacaofabriek in Helmond.

Foto’s (c) Josanne van der Heijden / Maxazine