Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome.

Concerttip zaterdag 7 maart: Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome

Holland Zingt Hazes is een jaarlijks terugkerende concertreeks waarbij de hits van André Hazes centraal staan. Nederland houdt onophoudelijk van André Hazes en zijn muziek is exact 15 jaar na zijn overlijden nog steeds onsterfelijk. Hazes is van iedereen en voor iedereen. Holland Zingt Hazes heeft de afgelopen zeven edities in totaal al bijna 500.000 bezoekers een onvergetelijke avond bezorgd. Bij elk concert zingen 15.000 bezoekers zijn hits uit volle borst mee, deze editie met onder andere André Hazes, Jeroen van der Boom, Roxeanne Hazes en Miss Montreal, Samantha Steenwijk, Gerard Joling, Glennis Grace en Danny de Munk.