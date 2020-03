Dauwpop komt met 12 nieuwe namen

Het wordt puzzelen geblazen voor de bezoekers van Dauwpop. Het festival in Hellendoorn kondigt vandaag een rij nieuwe namen aan en het affiche is hiermee zo goed als rond. Een luxeprobleem dreigt voor bezoekers met een brede muzikale interesse.

Met Chef’Special strikt het festival een band die de grootste concertzalen en arena’s van Nederland moeiteloos uitverkoopt en die ook internationaal steeds nadrukkelijker naam maakt. Ook nieuw in de line-up zijn Weval (met band), Joost, Pip Blom, S10, Thijs Boontjes, Poke, SONS, Beatcrooks, Partnerruil, Darlyn en Personal Trainer. Eerder maakte Dauwpop al de komst van onder meer Basement Jaxx (DJ Set), Kensington, Snelle & Lieve Jongens Band, Wolfmother, Mark Lanegan en Typhoon bekend.

Het volledige programma is te vinden op Dauwpop.nl en daar kan men ook terecht voor kaarten voor het festival. De kids tickets zijn inmiddels uitverkocht en ook de reguliere tickets gaan hard. De organisatie verwacht ook dit jaar weer ruim van tevoren uit te verkopen en raadt belangstellenden aan om niet meer te lang te wachten met de aanschaf van kaarten voor het festival op 21 mei.

NIEUWE DAUWPOP AREA FUNHOUSE

Vorige week kondigde Dauwpop de komst van een nieuwe area aan, Funhouse. Het podium waar we ons innerlijke beest los kunnen laten met alleen maar bands die de gitaren ouderwets laten grommen. Een podium vol RAW Power om er nog maar eens een andere klassieker bij te pakken. Fasten your seatbelts boys and girls, hier gaan vandaag alle remmen los en alle meters in het bloedrood! Op het Funhouse podium zie je dit jaar Porridge Radio, Hallo Venray, THUMPER, Scram C Baby, Ploegendienst, Heavy Lungs en Personal Trainer.

Het Funhouse podium zal worden gehost door DJ-duo Volcano Boys.

LAATSTE KEER (DOWN) THE GLORY HOLE

Stoppen op het hoogtepunt: het is slechts weinigen gegeven, behalve porno acteurs, die doen niet anders. En de Glory Hole kan het ook want ook de meest smerige uithoek van Dauwpop houdt ermee op! Op het hoogtepunt inderdaad. We dempen de put voordat de onvermijdelijke kamervragen gaan komen.