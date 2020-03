De leukste concerten in Zuid-Holland in maart 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De redactie van Maxazine Zuid-Holland laat je hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in Zuid-Holland, de komende maand!

● 01 maart: Nona in BIRD, Rotterdam

Ze is nog in haar vroege twenties, maar heeft nu al de warme, rauwe stem van een doorgewinterde vocaliste. Ze zou zo het zusje van Amy Winehouse of het achternichtje van Etta James kunnen zijn. Niets is minder waar: dit talent komt van eigen bodem.

● 06 maart: Michelle David & The Gospel Sessions in het Paard, Den Haag

Michelle David & The Gospel Sessions keren terug naar PAARD! Voor hun nieuwe materiaal ging de groep opzoek naar de oorsprong van gospel, met als resultaat de merkbare invloeden uit West-Afrika en het Caribische gebied; een strijdvaardige, zegevierende, en avontuurlijke sound.

● 07 maart: Maan in het Paard, Den Haag

Naast het scoren van hit na hit met o.a ‘Lief Zoals Je Bent’ en ‘Blijf Bij Mij’ (ft. Ronnie Flex) won ze meerdere awards voor haar debuut EP en Beste Zangeres, stond ze op Pinkpop 2018 en als kers op de taart werd haar hitsingle ‘Hij Is Van Mij’ met Tabitha, Kriss Kross en Bizzey platinum.

● 13 maart: SAGA in de Boerderij, Zoetermeer

Met 21 studio-albums en 9 live-albums is SAGA een van ’s werelds meest toonaangevende progressieve rockbands. Vanaf de oprichting in 1977 zijn zij constant op tour geweest. In 2017 stonden zij ook nog in de Boerderij met hun Final Chapter Tour maar de band is daarna blijven opnemen en ze zijn terug!

● 14 maart: Hessel en Tess in Ahoy, Rotterdam

Hessel keert terug naar Ahoy. Na bijna 30 jaar is de Terschellinger kroegbaas, met zijn dochter Tess, opnieuw in Ahoy voor een groots en eigenzinnig concert. Op de plek waar hij voor het eerst heel Nederland aan het feesten kreeg, is dit de allerlaatste grote show die Hessel zal geven.

● 21 maart: The Dutch Bon Jovi Xperience in JJ Music House, Zoetermeer

The Dutch Bon Jovi Xperience is een initiatief van Remy Hansen. Hij heeft in zijn jaren lange muziek carrière meermaals Bon Jovi gezongen en gespeeld. In maart 2018 is hij begonnen met een band om zich heen te zoeken om dit live goed en authentiek neer te kunnen zetten.

● 21 maart: Popfestival ODE in Ahoy, Rotterdam

Reis mee, dwars door 50 jaar popmuziek. Je hoeft maar een paar tonen te horen en je voelt weer de wilde haren en de eeuwige jeugd. Popfestival ODE is een unieke kans om in één weekend The Cavern Beatles (The Beatles), Pink Project (Pink Floyd), ABBA Fever (ABBA) live te zien. Het festival bestaat uit drie podia met tribute bands die niet van het origineel te onderscheiden zijn.

● 27 maart: Marike Jager in Gebr. de Nobel, Leiden

Marike Jager is de hype voorbij. Ze is al ruim vijftien jaar een gevestigde naam in de Nederlandse muziekscene, waar ze als singer-songwriter een breed oeuvre neerzette. 27 maart is ze in Leiden!

● 27 maart: De Likt in Bibelot, Dordrecht

Er is maar één Rotterdamse sloopkogel en dat is De Likt! Het drietal bestaande uit frontman Jordy en producers George en John breekt in 2015 door met de instant hit ‘Bloed Aan De Muur’. Met de energieke mix van hiphop en electronica krijgen de Rotterdammers zelfs de grote festivalweides van Pinkpop en Lowlands aan het moshen.

● 27 maart: De Jeugd van Tegenwoordig in Annabel, Rotterdam

De Jeugd van Tegenwoordig zijn inmiddels achter in de dertig, maar zoals men zegt, boys will be boys. De Jeugd blijft dus De Jeugd. De humoristische, slimme dictie van Vjèze Fur, Willie Wartaal en Faberyayo en de onmiskenbare beats van Bas Bron zijn vijftien jaar na Watskeburt!? immer een begrip in de Lage Landen. De hits en legendarische shows spreken voor zichzelf.

