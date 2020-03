De leukste concerten van Brabant in maart 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De redactie van Maxazine Brabant laat je hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in Brabant, de komende maand!

● 01 maart: Anvil in Willem Twee

Tijdens hun ’Legal At Last Tour’ keren de Heavy metal legendes van Anvil terug naar Europa. Ze treden op 1 Maart op bij Willem Twee poppodium! Ze nemen nog een Special Guest mee ook! De kiem van Anvil werd in april 1973 in Toronto gezaaid, toen Steve Kudlow en Robb Reiner samen muziek begonnen te maken. In 1978, toen Dave Allison en Ian Dickson zich bij het duo hadden gevoegd, ontstond de band LIPS, waaruit later Anvil voort zou komen. Drie jaar later brachten ze in eigen beheer het album Hard ‘N Heavy uit. Kort daarna tekenden ze een contract met Attic en werd de naam van de band veranderd in Anvil. Begin 2009 verscheen Anvil! The Story of Anvil. De film ontving lovende kritieken en werd een doorslaand succes. Het bezorgde Anvil alsnog de erkenning waar het ruim 30 jaar voor had geknokt. De band trad in de zomer van 2009 op als voorprogramma van AC/DC in diverse Amerikaanse arena’s en op diverse grote festivals, waaronder Rocklahoma in de Verenigde Staten en Download in Engeland.

● 06 maart: Bertus Borgers & Family in de Cacaofabriek

Bertus Borgers schreef het boek BORGERS – muziek in de familie, een boek vol verhalen over de rol die muziek speelde – en nog steeds speelt – in deze Brabantse familie. De presentatie van dit boek wordt omlijst met een concert van een uitgebreide band bestaande uit leden van de familie Borgers. Want Bertus haalt behalve zijn broer Ruud en zijn dochter Nova ook de zussen Renie, Christien en Marie-José het podium op, samen met Lody, de zoon van de overleden journalist/muzikant Peer Borgers. Zij worden in hun rock, soul en blues repertoire begeleid op bass en drums door de neefjes Maurice en Wouter, de ritmesectie van The Young Retro’s.

● 06 maart: Darlyn in Mezz

Misschien ken je Darlyn nog van hun ‘Stepping Stone’ uit 2016. De afgelopen tijd werkte de band hard aan hun songwriting, sound en dynamiek. Ze trokken zich terug in de bossen rond Utrecht. In de ruimten van een voormalig psychiatrisch ziekenhuis nam de band een aantal nummers op. Op de nieuwe plaat hoor je spannende invalshoeken die wisselen van actuele pop, indie en folk. Ook krijg je een kijkje in de platenkasten van hun ouders uit de jaren ’60 en ’70.

● 12 maart: Young Gun Silver Fox in de Effenaar

Young Gun Silver Fox bestaat uit Shawn Lee en Andy Platts, artiesten die hun sporen inmiddels al ruim verdiend hebben in de muziekindustrie. De sound van het tweetal laat zich als volgt omschrijven: laid-back jaren 70 westcoastpop met een vleugje eighties, schatplichtig aan legendarische bands als The Eagles, The Doobie Brothers en Hall & Oates. Een sound met soul, die ondanks alle referenties anno nu volledig authentiek is.

● 12 maart: The Kik in De Pul

Enkele maanden na hun twee uitverkochte Ahoy Rotterdam shows gaat The Kik ‘terug’ de clubs is. Met spiksplinternieuw eigen werk wel te verstaan. De eerste single verscheen onlangs en het nieuwe album komt in het voorjaar van 2020 uit. De band onder aanvoering van Dave von Raven en bekend van radio en televisie maakt hun comeback in het Nederlandse clubcircuit, na nooit weg te zijn geweest. Maar er kwam af en toe iets tussen zou je kunnen stellen. Een nieuw album dus. Én een kersvers geluid. De eerste single verschijnt weeks na de Ahoy show. Een tipje van de sluier: Er zijn synthesizers.

● 13 maart: Agnes Obel in 013

Sinds haar debuut ‘Philharmonics’ uit 2010 weet de Deense wondervrouw Agnes Obel mensen over de hele wereld te ontroeren met haar fragiele stem en ingetogen pianospel. Met singles als ‘Riverside’, ‘The Curse’ en ‘Dorian’ kreeg de zangeres zowel concertzalen als festivalweides muisstil. Na twee succesvolle albums en tours over de hele wereld, trok Obel in 2015 naar Berlijn om te werken aan een nieuw album. Met haar ambitieuze release in 2016, Citizen of Glass, die spookachtige elektronica, spraakmodulatie en een monofone synthesizer uit de late jaren ’20 in de mix introduceerde, wist ze een nieuwe spannende weg in te slaan. Dit wordt op het podium naar een hoger niveau getrokken met een celliste, een violiste en een percussionist, die samen met haar pianospel je haren overeind laten staan.

● 14 maart: Noordkaap in Gebouw-T

Twintig jaar na de slotconcerten in de AB en dertig jaar na het winnen van HUMO’s Rock Rally is Noordkaap weer samen. In de bezetting waarmee de Nederlandstalige band hun grootste hits en beste albums maakte: dus met Lars Van Bambost op gitaar, Erik Sterckx op bas, Nico Van Calster op drums, Wim De Wilde op toetsen en Stijn Meuris op zang. Met een setlijst die tien jaar Noordkaap samenvat en met de energieke sound die de groep destijds kenmerkte, speelt de band op zaterdag 11 april in de AB. Voorafgaand speelt de band een paar warm-up shows waaronder in Gebouw-T op zaterdag 14 maart 2020!

● 18 maart: Oleta Adams in het Muziekgebouw Eindhoven

Samen met haar band trakteert Oleta Adams haar trouwe Nederlandse fans op een sfeervol nieuw programma, waarin zowel nieuwe nummers als haar bekende hits als Window of Hope, Woman in Chains en Rhythm of Life voorbijkomen. Sinds het overweldigende succes van haar debuutalbum Circle of One (1990), en de daarvan afkomstige monsterhit Get Here, heeft Oleta Adams muziekliefhebbers over de hele wereld weten te beroeren. Een prettig weerzien van een grote artieste met inmiddels 4 Grammy nominaties, tweeënhalf miljoen verkochte albums en tours met grootheden als Tears for Fears, Phil Collins en Luther Vandross op haar conduitestaat.

● 27 maart: Mercy John in De Groene Engel

Het tweede album van Mercy John komt na het uitvoerig bejubelde debuut ‘This Ain’t New York’, dat lovende recensies in diverse media kreeg. Dat debuutalbum opende vele deuren voor de nuchtere Brabander. Zoals diverse grote festival optredens en een tour met JW Roy en Danny Vera. Even leek het allemaal wat té snel te gaan en bleek de eindeloze energie en drive toch eindig te zijn. Het nieuwe album dat in februari 2019 uitkomt, is geschreven in deze periode. Daarmee is het echter geen somber album geworden, maar wel een album dat meer volwassen is dan het debuut. De muziek is daarbij ook veranderd. De Americana invloeden zijn gebleven, maar de sound is wat rauwer en de songs soms steviger.

● 28 maart: Het Groot Niet Te Vermijden in De Schalm

Het Groot Niet Te Vermijden neemt afscheid! ‘The Last Waltz’ is de 16e en de afscheidsvoorstelling van Het Groot Niet Te Vermijden. Uit de mannen rolden vele nieuwe ideeen om nog aan u te laten zien. De vogeltjesdans wordt omgetoverd in een Arabische Raï, 21 instrumenten worden in 3 minuten bespeeld en Goeroe Boeroe Bhagwan komt u spiritueel oplichten. Het wordt een overvol programma, met alle muzikale vondsten die u die u niet mag missen en die Het Groot nog éénmaal met u wil delen!

