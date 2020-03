De nieuwe signing van Bella Union Drab City kondigt hun debuutalbum ‘Good Songs For Bad People’ aan, dat uitkomt op 12 juni. Hun eerste single ‘Working For The Men’ verscheen deze week. Deze track is een revenge ballad en gaat over de degradatie van een vrouwelijke servicemedewerker die zich inbeeldt hoe ze de mannelijke kwelgeesten tot een gewelddadig einde brengt.

Drab City brengt in hun sound onschuld en ervaringen samen met dub, hip-hop, dream-pop en jazz, wat resulteert in een unieke mix.