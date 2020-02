‘American Standard’ van James Taylor doet oude tijden herleven

Vertrouwder dan het stemgeluid van James Taylor kan het bijna niet. Zijn ontwapenende zang en fijnbesnaard gitaarspel geven steevast een gevoel van herkenning en geborgenheid. Als hij daarbij ook nog put uit tijdloze liedjes van weleer, dan heb je als luisteraar niet veel meer te wensen. En voor zijn deze week verschenen album ‘American Standard’ is dat precies wat de charismatische singer-songwriter heeft gedaan.

Samen met zijn muzikale steun en toeverlaat Dave O’Donnell en muzikant John Pizzarelli hebben ze bestaande liedjes muzikaal uitgekleed en teruggebracht tot een simpele, vorm, waarbij het gitaarspel en de zang van James perfect tot hun recht komen. Het album werd opgenomen in Taylors thuisstudio, The Barn, in Washington en bevat liedjes als ‘My Blue Heaven’ van Gene Austin tot een betoverende uitvoering van het welbekende ‘The Nearness Of You’.