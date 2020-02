Rag’n’Bone Man toegevoegd aan line up Stadspark Live

Vandaag voegt Stadspark Live nóg een artiest van naam toe aan de huidige line up van de 2e editie: Rag’n’Bone Man. Festival-host Bert Visscher kondigde eerder al The Script, Kensington, Iggy Pop en Passenger aan. De Engelse neo-blues en soul singer-songwriter Rory Graham, beter bekend als Rag’n’Bone Man, brak in 2018 wereldwijd door bij het grote publiek met zijn hit en gelijknamige album Human, waarvoor hij meerdere Europese awards in ontvangst mocht nemen. Een jaar later volgt de monsterhit Giant met Calvin Harris, die inmiddels meer dan 3,5 miljoen keer gestreamd is op Spotify.

Of je nu fan bent sinds het eerste uur, toen hij de MC was bij de Britse hip-hop drum’n’bass crew The Rum Commitee, sinds zijn eerste bluesy soloplaten Bluestown, Wolves en Disfigured of hem ontdekt hebt door zijn radiohits, dat Rag’n’Bone Man je op Stadspark Live omver zal blazen met zijn vocalen is duidelijk.

Met de toevoeging van Rag’n’Bone Man aan de line up is het affiche van Stadspark Live 2020 bijna compleet. Eerder werden al The Script, Kensington, Iggy Pop en Passenger aangekondigd. De laatste act van Stadspark Live wordt zsm bekend gemaakt. Rag’n’Bone Man opent op 20 juni de tweede editie van Stadspark Live, om daarna met gezwinde spoed af te reizen naar Landgraaf, alwaar hij op dezelfde dag een concert geeft op Pinkpop.

Eén podium, zes populaire acts, een spannende randprogrammering en heerlijk festivalfood vormen opnieuw de ingrediënten van Stadspark Live voor een prachtige dag in het Groningse Stadspark. Niemand minder dan Sting was de headliner van de allereerste editie van Stadspark Live, op 22 juni 2019. Met Anouk, The Specials, Tom Odell, Ronnie Flex & Deuxperience en Daniël Lohues bracht hij muziek met internationale allure terug naar het Stadspark. Het resulteerde in een mooie zomerdag met een breed live muziekaanbod van de bovenste plank. Dat Stadspark Live bij het debuut meteen uitverkocht oversteeg alle verwachtingen.