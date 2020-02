De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 28 februari 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 28 februari 2020.

Weet je wat het is? Bijna Maart! Dat wil zeggen dat de lente definitief in aantocht is. Stijgende temperatuur zal ongetwijfeld het corona virus verjagen. Goed nieuws dus! Wat ook goed nieuws is, is dat het alweer vrijdag is en dat je dus met een gerust hard Spotify weer tevoorschijn kan halen. De nieuwe lijst der lijsten, het plezier voor door de week, de bestrijder van katers, de motivator voor de kantoortuin . Hij is er weer.

De nieuwe Maxazine Music Playlist!

Deze week zit hij stampvol lekkers waar je het liefste een maandvoorraad van zou hebben, maar die desondanks toch weer gewoon volgende week wordt bijgevuld. Deze week lekkers van: Madoux, Les Amazones d’Afrique, Ylka, Tenacious D, Bon Jovi, The White Buffalo, Sass Jordan en Roachford. Daarmee kom je de week wel weer door. Niet vergeten, zaterdag is een schrikkeldag

Lokkich wykein!