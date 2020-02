Herbie Hancock komt naar OLT Rivierenhof

Herbie Hancock is een icoon van de jazz. Nummers als ‘Cantaloupe Island’, ‘Watermelon Man’ en ‘Chameleon’ zijn onderdeel van ons collectief geheugen. Gedurende 6 decennia staat hij vooraan als een visionaire artiest die genres overstijgt en generaties muzikanten inspireert.

In 1960 werd hij ontdekt door trompettist Donald Byrd. Vervolgens tekent hij bij Blue Note en wordt hij lid van het Miles Davis Quintet samen met Wayne Shorter, Ron Carter en Tony Williams. De solo carrière van Hancock neemt tegelijk een hoge vlucht met albums als ‘Maiden Voyage’, ‘Empyrean Isles’ en ‘Speak like a child’ en de soundtrack van ‘Blow Up’ van cineast Michelangelo Antonioni. Hij zou zich later nog meer toeleggen op de cinema en zelf beginnen acteren, zie o.m. de film ‘Round Midnight’.

In de jaren ’70 en ’80 zoekt hij andere wegen op. Zijn nieuwe band The Headhunters experimenteert met funk, fusion en rock. Hij wordt een populaire artiest die stadions vult en hits heeft in de charts. Hang up your hang ups en God make me funky zullen later overvloedig gesampeld worden in hiphop en dance. Samen met producer Bill Laswell maakt hij Future Shock, een excursie naar de elektro met als bekendste nummer Rock it.

Herbie Hancock blijft nieuwe wegen uitgaan. Hij introduceert trompettist Wynton Marsalis, neemt op voor Verve Records, brengt een hommage uit aan Joni Mitchell en speelt samen met Leonard Cohen, Sting, Stevie Wonder, Chick Corea, Carlos Santana, Damien Rice, … Hij wordt zeer terecht veel gelauwerd en geëerd met een ‘Unesco goodwill ambassador’, een ‘Grammy lifetime achievement award’, de ‘Commandeur des art et des lettres’ en meer hoge prijzen.

Nu, in zijn zesde decennium als toonaangevend muzikant, bevindt Hancock zich nog altijd in de frontlijn van cultuur, kunst, muziek en technologie. Een groot artiest, die op 5 augustus met open armen ontvangen zal worden in Openluchttheater Rivierenhof.