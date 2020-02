Özgür Hazar – Sad And Blue

De in 1976 in Istanbul geboren Özgür Hazar is een in het Belgische Leuven woonachtige blues-/rockgitarist, die onlangs zijn debuutalbum heeft uitgebracht. Van 2006 tot 2008 speelde hij in diverse bands in Philadelphia, USA. Hij keerde daarna terug naar Istanbul, waar hij met zijn band in de clubs speelde. Sinds maart 2018 woont Özgür in Leuven. In september 2019 verscheen zijn eerste single en nu is de debuut-cd ‘Sad And Blue’ uitgekomen.

Op de cd staan negen nummers, waarvan acht van eigen hand. De enige cover is ‘That Ain’t Me’ van Josh Smith. Hazar, die zang en gitaar waarneemt, wordt begeleid door de bassisten Sitki Sencer Ozbay (6 nummers) en Murat Bolat (2 nummers), Julia Driessen (piano, orgel), Yavuz Daridere (hammond, Rhodes, bas) en Jason M (drums). Op een aantal nummers wordt de zang overgenomen door Gorkem Bolaca, Ray Cole, Nikki N. en Konstantin Tomov. Wat stijl betreft bevinden we ons hier precies in de stevig en melodieus rockende blues. We horen afwisselend nummers die uptempo, funky swingend en rustige ballads zijn.

De band staat als een huis en Hazar is een prima gitarist, die duidelijk is beïnvloed door Eric Clapton, B.B. King en Stevie Ray Vaughan om er maar een paar te noemen. Daarbij is zijn eigen inbreng groot genoeg om hem een platte kopiist te noemen. De composities en uitvoering ervan bestaat uit meerdere lagen en hebben voldoende diepgang om hiervoor te waken. Nummers die een extra vermelding verdienen zijn wat mij betreft het titelnummer ‘Sad And Blue’ en de door Nikki N. gezongen ballad ‘Can’t Stop Missing You’. Kortom, een prima debuutalbum. (8/10) (eigen beheer)