The Black Crowes met ‘Shake Your Money Maker’ naar 013

De Amerikaanse bluesrockband The Black Crowes gaan dit najaar op tour waarbij ze hun fantastische debuutplaat ‘Shake Your Money Maker’ integraal ten gehore brengen, aangevuld met andere hits. De show die de band aankondigde in AFAS Live verkocht dermate snel uit, dat de broertjes Robinson nu op maandag 2 november naar 013 komen voor een extra show.

De in 1984 opgerichte band The Black Crows is één van de meest populaire bluesrockbands ter wereld. De band verkocht meer dan 30 miljoen albums wereldwijd. Met nummers als ‘Remedy’ en ‘Hard To Handle’ staan ze al jaren in de top 2000, de legendarische gitarist Jimmy Page speelde nog ooit in de band en live wisten de Amerikanen veel indruk te maken met snaarstrakke optredens waarbij er veel ruimte was voor jams. Dat de band nooit echt doorstootte naar de stadions heeft vooral te maken met de hoofdpersonen. De broertjes Rich en Chris Robinson gingen meerdere keren uit elkaar en vochten in de media ruzies uit.

Maar hoewel zijprojecten als The Magpie Salute en Chris Robinson Brotherhood absoluut de moeite waard zijn, zijn de broeders toch op zijn best als ze samen op een podium staan. Groot was de vreugde van fans dan ook toen de Robinsons in 2019 aankondigde weer bij elkaar te komen. Maar dat niet alleen: ze vieren het jubileum van het debuut album ‘Shake Your Money Maker’ wat ze integraal ten gehore zullen brengen, naast hits van andere albums. Daar hebben ze niet de minste bandleden voor opgetrommeld: op gitaar hebben ze de fenomenale gitarist Isaiah Mitchell (Earthless), op bass Tim Lefebvre (o.a. David Bowie, Elvis Costello, Jamie Cullum), aangevuld met drummer Raj Ojha en toetsenist Joel Robinow.

De show in AFAS Live in Amsterdam verkocht binnen 48 uur uit. De band wilde daarom dolgraag nog een extra show doen in Nederland en ze doen dat op maandag 2 november in 013 Tilburg. Het is de eerste keer dat de Crowes een clubshow geven buiten de Randstad en de eerste clubshow sinds 2013.