Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: The Dirty Daddies in 013.

Concerttip vrijdag 14 februari: The Dirty Daddies in 013

Met meer dan 500 shows in de benen is de kans dat je nog nooit van The Dirty Daddies gehoord hebt klein. De eerste en enige coverband ooit die op eigen kracht twee keer AFAS Live uitverkocht heeft, was al te zien bij RTL Late Night, NOS op 3 en BNN en sloten festivals als Zwarte Cross, Paaspop en Concert At Sea af. Deze avond komen ze 013 op zijn kop zetten tijdens de Grand Theft Audio tour en met deze Special Valentine show weten ze jullie harten ongetwijfeld in vuur en vlam te zetten, let’s get dirty!