Black Coffee komt naar AFAS Live

De Zuid-Afrikaanse dj en producer Black Coffee komt met zijn SBCNCSLY wereldtour naar AFAS Live in Amsterdam. Black Coffee heeft met zijn afro-house meerdere awards gewonnen en mag zich tot de top van de muzikanten in zijn genre rekenen.

Met zijn nieuwe SBCNCSLY show staat hij in diverse grote steden in Europa en de Verenigde Staten. Het grootste deel van de nacht vult Black Coffee zelf en daarnaast neemt hij gastartiesten mee, die later nog worden aangekondigd. Black Coffee onderscheidt zich van andere dj-producers door de voorliefde voor echte afrohouse: verfijnde, door percussie gedreven nummers, die tegelijkertijd fris en toekomstgericht zijn.

Met zijn deelname aan de Red Bull Music Academy in 2003 zet Nkosinathi Innocent Maphumulo zichzelf met een klap op de kaart en in zijn thuisland behaalt de Zuid-Afrikaan succes na succes. Zijn muzikaal talent brengt Black Coffee ook over de landsgrenzen van Zuid-Afrika. Zo werkte hij de afgelopen jaren samen met Drake en Jorja Smith, maakte hij zijn opwachting tijdens ADE, draaide hij in de Berlijnse Panorama Bar, in Circoloco in Ibiza en voor Boiler Room. Black Coffee is de eerste Afrikaanse DJ die door BBC Radio 1 werd uitgekozen voor hun prestigieuze Essential Mix. Ook Mixmag ontging het grote talent niet: “Not only is he one of the few African artists making a global impression on house music, right now Black Coffee is possibly the single most exciting DJ on the planet.”

Black Coffee komt in de nacht van donderdag 21 Mei (Hemelvaartsdag) naar AFAS Live in Amsterdam.