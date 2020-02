Floor Jansen, Liam Payne, Joost en Chef’s special toegevoegd aan Line-up Pinkpop-Zaterdag

Er zijn vier nieuwe namen toegevoegd aan de line-up van de tweede festivaldag van Pinkpop 2020. Popprijs 2019 winnares Floor Jansen, Liam Payne, bekend van One Direction, en Joost reizen op zaterdag 20 juni naar Limburg. En ook zien we, zoals gisteren reeds aangekondigd op 3FM, de band met de hoogste Nederlandse Gouden Tip-notering, Chef’Special, dit jaar terug op de festivalweide in Landgraaf. Eerder waren Post Malone, Marshmello, Rag’N’Bone Man, Crowded House, Deftones, James Arthur, Mabel, Danny Vera en Frank Carter & The Rattlesnakes al bevestigd voor zaterdag 20 juni.

Chef’Special stapte 2020 binnen met de single ‘Trouble’, een smakelijk voorproefje van hun vierde album ‘Unfold’ dat begin maart verschijnt. Door de band zelf geproduceerd, is het naar eigen zeggen een persoonlijker statement geworden dan ooit tevoren. Het jaar lijkt een ware zegetocht in petto te hebben voor de trots van Haarlem. Hun eind 2019 aangekondigde clubshows waren immers in no time uitverkocht en komend voorjaar voert een lange reeks optredens de mannen naar Spanje, Duitsland, Tsjechië, Zwitserland en Oostenrijk. Als klap op de vuurpijl is nu Pinkpop aan het tourschema toegevoegd.

De trotse bezitter van de Popprijs 2019 is inmiddels officieel erkend als Beste Zangeres, maar in de metalwereld weten ze al heel lang wat Floor Jansen in huis heeft. Daar maakt de in Goirle geboren zangeres al indruk met haar krachtige stem als het debuut van ‘After Forever’ nog moet verschijnen. Haar onverwachte aantreden als frontvrouw van de Finse band Nightwish in 2012 brengt haar wereldwijd voor een miljoenenpubliek. Met het verschijnen van album ‘Endless Forms Most Beautiful’ in 2015 is Floors status als rockgodin definitief gevestigd. Een geschoolde sopraan met een Rockacademie-achtergrond in een decor van metal, folk en pakkende melodieën: en óf het tijd is dat Floor Jansen op Pinkpop staat!

Pinkpop is niet onbekend met het programmeren van een oud-boyband lid. Dat dit succesvol is gebleken zien we bij Robbie Williams, die ze te gast hadden in 1999 en 2015. Liam Payne was één van de belangrijkste songschrijvers binnen One Direction, voor wie de teller anno 2020 op meer dan vijftig miljoen verkochte platen staat. Hij werkt al sinds 2015 aan solotracks, die hij vaak ook zelf remixt tot danceversies. Liam is een popzanger in de beste Engelse traditie, gezegend met een krachtige falset en een goede neus voor hiphop-, r&b- en dancetrends. Bijdragen aan zijn muziek komen van uiteenlopende namen als Pharrell, Rita Ora, French Montana en Ed Sheeran – met de laatste schreef hij Stack It Up, dat te vinden is op zijn debuutalbum van eind 2019, simpelweg LP1 getiteld.

Joost Klein groeit op in Britsum in Friesland en krijgt als kind flinke klappen uitgedeeld door het leven zelf. Wat dat met hem doet? Hij luistert graag naar hardstyle en hiphop, noemt zich Eenhoornjoost en wordt Youtuber. En: hij begint natuurlijk met rappen, over zijn leven en dat van de anderen en over de wereld en nog zo wat. Joost scoort meteen groots met ‘Zelfgemaakt’, ‘Dakloos’ en ‘Scandinavian Boy’, maakt samen met zijn maat Donnie het album M van Marketing bij Top Notch en stoot onvermoeibaar door met maar liefst twee albums in 2019, ‘Albino’ en ‘1983’. Stuiter zaterdag lekker mee met Joost, want de ene track is nog (te) gekker dan de andere!

Bevestigde namen tot nu toe:

Vrijdag 19 juni: Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Nothing But Thieves, Kensington, 5SOS, KEANE, Lost Frequencies live, Balthazar, Supergrass, JC Stewart, Elle Hollis

Zaterdag 20 juni: Post Malone, Marshmello, Rag’N’Bone Man, Crowded House, Deftones, Chef’Special, James Arthur, Floor Jansen, Liam Payne, Mabel, Danny Vera, Joost, Frank Carter & The Rattlesnakes

Zondag 21 juni: Guns N’ Roses, Volbeat, Anderson .Paak & The Free Nationals, Disturbed, Zara Larsson, Gojira, Dermot Kennedy, The Pretty Reckless, Of Monsters and Men, The Marcus King Band, Inhaler