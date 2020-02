KiKu feat. Black Cracker: Een vloedgolf van woorden, ritmes en geluiden.

Soms zijn er van die speciale optredens dat ze eigenlijk obscuur worden. Het concert van KiKu feat. Black Cracker dat geprogrammeerd was in de kleine zaal van de Muziekgieterij was er zo eentje.

Opgericht door de Zwitsers Yannick Barman (trompet/computer /composition) en percussionist Cyril Regamey. En deze keer hadden ze gitarist David Doyon en de Berlijnse rapper Black Cracker bij. Een leuk weetje is dat de vier een album hebben opgenomen met niemand minder dan Blixa Bargeld van de Einstürzende Neubauten. Spijtig was Blixa er niet bij. Maar de vier voldeden meer als genoeg voor het handje vol mensen wat op de woensdagavond waren gekomen. Ja u leest het goed: zo’n 20-tal mensen waren nieuwsgierig genoeg om te ontdekken wat er geprogrammeerd stond.

Het werd een uurtje vol met soundscapes en afwisselende ritmes. Gekke bekkentrekjende gitarist Doyon liet zich soms helemaal gaan met een stevig gitaarspel en zware effecten. En dat alles was een ondersteuning voor Black Cackers urban poetry; die gekleed was in een enorme kaki pofbroek, groot zwart t-shirt met open rug en blinkende zilveren sportschoenen. Zijn zacht en vriendelijk uiterlijk was een fel contrast met de frustratie, ongenoegen, triestheid die zijn woorden voortbrachten.

Het was een prachtige combinatie en lekker onorthodox. De hoofdjes van het publiek gingen goed op en neer en hier en daar bewogen de heupen en voeten ook mee. Ze brachten nog even een cover The Korigs. Waar het publiek mee moest zingen van Black Crackers op ‘Everybody’s Got to Learn Sometime’, want hij kende de tekst niet zo goed. Misschien als het drukker was geweest zou het een groter feestje geworden zijn. Maar het was zoals het was: het publiek tevreden en de band was ook tevreden.