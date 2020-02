Marc Almond komt naar Nederland

Marc Almond verwierf in de jaren ’80 grote faam als succesvol singlesartiest. De in Southport geboren singer-songwriter zong bij uiteenlopende bands voordat hij vanuit een persoonlijke passie een solocarrière begon. Zijn grote droom was om in de voetsporen te treden van zijn grote voorbeelden David Bowie en Scott Walker en in hun stijl de ‘single’ tot icoon van de platenindustrie te maken. Daarin slaagde hij met glans toen hij in 1981 het nummer ‘Tainted Love’ uitbracht, dat direct goed was voor een topnotering in de UK Chart en de best verkopende single van het jaar werd. Marc Almond komt eind november naar Nederland voor vijf concerten waarbij de hits van Almond en Softcell voorbij komen.

Singles werden zijn specialiteit en een totale verkoop van 30 miljoen verkochte platen en albums zegt genoeg over zijn muzikale kwaliteiten. In zijn ‘Hits and Pieces Tour’ brengt hij een keur aan ‘topsingles’ uit zijn repertoire ten gehore. Zoals Say Hello Goodbye, Something’s Gotta Hold of my Heart, Days of Pearly Spencer en natuurlijk Tainted Love.

Naast originele songs van eigen hand put hij tijdens zijn concert ook uit muzikaal coverwerk, zoals zijn prachtige vertaling van Jacques Brel’s ‘Jackie’ en het door Donna Summer uitgebrachte ‘I feel love’. Gouden songs in drie minuten die voor veel muziekliefhebbers eeuwigheidswaarde hebben.

Tourdata Marc Almond:

17 november 2020: De Oosterpoort, Groningen

19 november 2020: Effenaar, Eindhoven

20 november 2020: Gebr. de Nobel, Leiden

21 november 2020: Hedon, Zwolle

22 november 2020: Q-Factory, Amsterdam