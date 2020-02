Adam Lambert kondigt Europese solo tour aan

Adam Lambert gaat een concert in AFAS Live in Amsterdam geven. Zijn Europese tour staat in het teken van het nieuwe album ‘Velvet’ dat vrijdag 20 maart uitkomt.

Internationale superster Adam Lambert is terug met een solo tour en een nieuw album. Vandaag verschijnt zijn nieuwste single ‘Roses’, de opvolger van de single ‘Superpower’ van het laatste album ‘Velvet: Side A’. Het nummer is een samenwerking met Nile Rodgers , geproduceerd door Fred Ball en geschreven door Adam Lambert, Fred Ball en Kes Kross.

Met ‘The Velvet Tour’ reist Adam langs diverse steden in Europa waaronder Manchester, waar hij op het Pride festival speelt voordat hij 1 september in de Wembley Arena in Londen speelt. De tour eindigt op 12 september in Helsinki.

Voorafgaand aan zijn solo tour begint Adam deze zomer samen met Queen aan de Europese reeks concerten van The Rhapsody Tour (Queen + Adam Lambert). Het Europese deel van The Rhapsody Tour gaat 24 mei van start in Italië, waarna het langs Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk (inclusief 10 shows in de O2 in Londen) reist en eindigt op 8 juli in Spanje.

Naast zijn concerten met Queen geeft Adam dit voorjaar een minireeks concerten in Las Vegas waar hij zijn nieuwe album ‘Velvet’ ten gehore brengt in The Venetian Resort Hotel & Casino. Op donderdag 3 September zal hij in AFAS Live te bewonderen zijn.