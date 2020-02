The Black Crowes komen naar Afas Live

Op woensdag 28 oktober speelt The Black Crowes een show in AFAS Live in Amsterdam. De show is onderdeel van de The Black Crowes Present: Shake Your Money Maker UK & European Tour. Chris en Rich Robinson brengen The Black Crowes weer samen om het jubileum van hun vijfvoudige platina-debuutalbum te vieren.

Op 10 oktober start The Black Crowes Present: Shake Your Money Maker UK & European Tour met een show in 3Arena in Dublin om vervolgens heel Europa en het Verenigd Koninkrijk door te gaan. The Black Crowes spelen hun debuutalbum in zijn geheel plus alle hits. Shake Your Money Maker is door Rolling Stone beschreven als: “A guitar-party cracker that marries Southern R&B crunch and Anglo cock-strutting attitude”. De gebroeders Robinson hebben sinds 2013 geen Black Crowes show meer gespeeld in het Verenigd Koninkrijk of Europa nadat ze zwoeren nooit meer samen te spelen of te praten. Gelukkig voor de fans hebben de broers elkaar na jaren weer gevonden.

Chris Robinson zegt over de hereniging: “I’m thrilled & blessed to be playing with my brother celebrating the music we’ve made & bringing our lives together full circle. Long live Rock n’ Roll & The Black Crowes!”.

Rich Robinson voegt eraan toe: “First and foremost, I’m really happy to have my brother back in my life. To be able to play music again together and celebrate the first record we made as kids, is a gift. To have these songs stand up after 30 years is something I could’ve never fathomed.”.

In 1990, toen journalisten klaagden over de dood van rock en de pop en hair metal de hitlijsten domineerden, gaf The Black Crowes het genre een broodnodige impuls met Shake Your Money Maker. Met de singles Jealous Again, Twice As Hard, She Talks To Angels, en de cover van Otis Redding’s Hard To Handle veroverde de band de rockwereld. The Black Crowes brachten vervolgens acht studioalbums en vier livealbums uit en verkochten tientallen miljoenen exemplaren. De band heeft een onstuimig verleden. Ze speelde shows over de hele wereld, de legendarische gitarist Jimmy Page was korte tijd lid van de band, ze zijn een tournee met ZZ Top afgezet voor het beledigen van de sponsor, ze zijn bedrogen met slechte platencontracten, ze trouwden en scheiden en vochten onderling en met de rest van de wereld. Met andere woorden, ze hebben alles gedaan wat een legendarische rockgroep zou moeten doen.

THE BLACK CROWES PRESENT: SHAKE YOUR MONEY MAKER

OCTOBER

October 10 – Dublin, Ireland – 3Arena

October 12 – London, UK – O2 Academy Brixton

October 15 – Glasgow, UK – SSE Hydro

October 16 – Nottingham, UK – Motorpoint Arena

October 20 – Manchester, UK – O2 Apollo

October 23 – Cardiff, UK – Motorpoint Cardiff

October 24 – Leeds, UK – First Direct Leeds

October 27 – Paris, France – Olympia

October 28 – Amsterdam, Netherlands – AFAS

October 30 – Bochum, Germany – Ruhr Congress

October 31 – Berlin, Germany – Tempodrom

NOVEMBER

November 04 – Antwerp, Belgium – Lotto Arena

November 05 – Munich, Germany – Zenith

November 09 – Zurich, Switzerland – Samsung Hall

November 10 – Milan, Italy – Mediolanum Forum

November 12 – Madrid, Spain – WiZink Center

November 14 – Lisbon, Portugal – Campo Pequeno