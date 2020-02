Soullegende Dionne Warwick met ‘Farewell Tour’ in De Doelen, Rotterdam

Zesvoudig Grammy Award-winnares Dionne Warwick staat, in het kader van haar Farewell Tour ‘One Last Time’, in De Doelen, Rotterdam. De bijna 60-jarige carrière van de grande dame is indrukwekkend te noemen: 56 nummers in de hitlijsten, meer dan 100 miljoen verkochte albums en diverse lifetime achievement awards. Op het podium is de 79-jarige Warwick nog steeds in staat om harten te doen smelten met hits als ‘I Say a Little Prayer’, ‘Heartbreaker’ en ‘I’ll Never Love This Way Again’.

Over de ‘One Last Time’ show, die onderdeel is van haar Farewell Tour in het Verenigd Koninkrijk en Europa, zegt ze zelf: “After almost six decades I’ve decided it’s time to put away from touring trunk and focus on recording, one off concerts and special events. I still love performing live, but the rigours of travelling every day so far from home, sleeping in a different hotels each night, one concert after the other, is becoming hard. So, I’ve decided to stop touring on that level in Europe…. But I’m not retiring!!”

De carrière van Warwick begon in 1961 toen zij werd ontdekt door het songwriters-duo Burt Bacharach en Hal David. Nog geen tien jaar later stonden er 18 Top 100 singles op haar naam, allen geschreven door het duo Bacharach en David, waaronder ‘I Say a Little Prayer’, ‘I’ll Never Fall in Love Again’ en ‘Do You Know the Way to San Jose’. Voor dat laatstgenoemde nummer won zij in 1968 haar eerste Grammy Award. In 1970 volgde haar tweede Grammy, voor het nummer ‘I’ll Never Fall in Love Again’. Bekend als de kunstenares die ‘de kloof overbrugde’ overstijgt zij culturen en muzikale grenzen met haar soulvolle mix van pop-, gospel- en R&B-muziek.

Warwicks opnames van liedjes als ‘A House is Not Home’, ‘Alfie’, ‘Valley of the Dolls’ en ‘The April Fools’, maakten van haar een pionier als een van de eerste vrouwelijke artiesten die klassieke filmthema’s populair maakte. In 1976 produceerde ze samen met Barry Manilow haar eerste platina album ‘Dionne’ met de grote hit ‘I’ll Never Love This Way Again’. In 1985 nam ze, samen met Gladys Knight, Elton John en Stevie Wonder, het historische nummer ‘That’s What Friends Are For’ op ter vergroting van het bewustzijn voor AIDS. Het nummer werd een wereldwijde nummer 1-hit en bracht meer dan drie miljoen dollar op. Dionne zal op 16 Oktober in de Doelen, Rotterdam, te bewonderen zijn.