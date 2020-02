Broederliefde zet opnieuw spectaculaire show neer in uitverkocht Rotterdam Ahoy

Broederliefde heeft gisteren hun derde soloshow, Broeders in Ahoy, afgerond. De Rotterdammers gaven een dik twee uur durende show met een volledige bandbezetting, dansers en gastoptredens van onder andere Glennis Grace, Snelle, Frenna, Big2, Candy Dulfer, Kempi, Poke en Jayh. Het was voor Broederliefde hun tweede ‘thuisconcert’ in Rotterdam Ahoy, de vorige show was in 2018.

De Rotterdamse rapformatie bracht op 1 november 2019 hun zesde studioalbum uit: ‘Broeders’, de opvolger van het succesvolle ‘We Moeten Door 2’. Tijdens de show in Ahoy werden naast vertrouwde hits van vroeger ook veel nummers van het nieuwe album gespeeld, waaronder met de aanwezige gastartiesten. Ook konden de bezoekers genieten van solo-optredens van onder andere Frenna en Snelle, één van de populairste Nederlandse artiesten op dit moment.

De mannen hebben zelf ook erg genoten van hun terugkeer in Rotterdam Ahoy: ‘Ahoy is lang een jongensdroom geweest. Als je hier dan voor de tweede keer met elkaar én zoveel andere topartiesten staat is dat een heel bijzonder gevoel. We zijn trots dat we ons Ahoy debuut vanavond mochten overtreffen, het was helemaal fantastisch!’