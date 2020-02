16 nieuwe namen voor Rock Werchter

De affiche van Rock Werchter 2020 krijgt stilaan vorm. Met onder andere Pearl Jam, The Strokes, Kendrick Lamar, System of a Down, Twenty One Pilots en Volbeat zijn absolute toppers gestrikt. Muziekliefhebbers worden ook verwend met Beck, Faith No More, Pixies, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Anderson .Paak and the Free Nationals, Wilco en zo veel meer. Rock Werchter staat garant voor steeds de beste line-up. Het zal in 2020 niet anders zijn. Het gaat met flinke tred richting een geweldige editie.

Deze week werden er 16 bevestigingen genoteerd. Nieuw voor donderdag 2 juli zijn Haim, Disclosure en The Big Moon. Op vrijdag 3 juli staan Liam Gallagher, Archive, Bicep Live, Cigarettes After Sex en Brittany Howard in het Festivalpark. Jorja Smith, Jimmy Eat World en Tones and I worden aan de line-up van zaterdag 4 juli toegevoegd. Nieuw voor zondag 5 juli zijn Placebo, Michael Kiwanuka, Kacey Musgraves, Big Thief en Joost.

Alle op dit moment bevestigde acts voor Rock Werchter 2020:

Donderdag 2 juli

Main Stage: Pearl Jam, Pixies, The Lumineers, Rag’n’Bone Man, Haim,

The Barn: Disclosure, Beck, Wilco

The Slope: Black Pumas, The Big Moon

Vrijdag 3 juli

Main Stage: The Strokes, Liam Gallagher, Lewis Capaldi

The Barn: Archive, Cigarettes After Sex

KluB C: Bicep Live, Brittany Howard

Zaterdag 4 juli

Main Stage: Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Faith No More, Anderson .Paak and the Free Nationals, Dermot Kennedy, Keane

The Barn: The Streets, Jorja Smith, Jimmy Eat World

KluB C: Tones and I

Zondag 5 juli

Main Stage: System of a Down, Volbeat, Placebo, Yungblud, The Pretty Reckless, Sum 41, Joost

The Barn: Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Michael Kiwanuka, Kacey Musgraves, Big Thief

KluB C: Meute