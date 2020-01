Loveland Festival onthult indrukwekkende line-up voor 25-jarig jubileum

Loveland Festival heeft vandaag de line-up aangekondigd voor hun 25-jarig bestaan op 8 en 9 augustus 2020 in het Sloterpark, Amsterdam. Voor deze jubileumeditie trekt de organisatie alles uit de kast met een speciale 4-sterren hotel take-over vol exclusieve afterparty’s, rooftop barbecues, brakke brunch en meer.

Sinds de oprichting van het festival in 1995 is de grote passie en liefde voor kwalitatieve house- en technomuziek de drijvende kracht achter de organisatie. Voor de 25e editie verwelkomt Loveland op zaterdag 8 en zondag 9 augustus meer dan 75 artiesten uit binnen- en buitenland. Op de indrukwekkende line-up staan internationale artiesten als Diynamic frontman Solomun, Afterlife oprichters Tale Of Us, Detroit legende Jeff Mills, en de internationaal geprezen Dixon. Daarnaast keert de legendarische Eric Prydz terug naar het festival.

Daarnaast schitteren ook Jamie Jones, Adriatique, Richie Hawtin, Loco Dice, Chris Liebing, Rødhåd en Dave Clarke op de met headliners gevulde line-up. Fans van melodische en progressieve sounds kunnen rekenen op de terugkeer van Hernan Cattaneo, Sasha, Guy J, Guy Mantzur samen met de Nederlandse Miss Melera en Olivier Weiter. Met pioniers als Speedy J, Joris Voorn en Secret Cinema is er ook dit jaar geen tekort aan Nederlandse grootmachten. De nieuwe generatie wordt dit jaar vertegenwoordigd door onder andere Egbert, VNTM en Ferro.

De uitgebreide geschiedenis van kwalitatieve live performances op Loveland Festival wordt in 2020 aangevuld met optredens van Stephan Bodzin, Agents of Time, Mathew Jonson, Kollektiv Turmstrasse en Booka Shade. Als kers op de taart geeft Kevin Saunderson’s Inner City een speciale live performance.

In de afgelopen 25 jaar zijn artiesten als Sébastien Léger, Aril Brikha, Arjuna Schiks, Remy, Dimitri, Michel de Hey, Melon, Vince Watson en Benny Rodrigues uitgegroeid tot long-time fan favourites. Op de jubileumeditie krijgen deze namen een plekje op een speciale legacy stage, die op de zaterdag in het teken staat van live optredens en op zondag enkel uit back-to-back sets bestaat.

Als speciale verrassing kondigde Loveland deze week aan dat het tijdens het festivalweekend een viersterrenhotel overneemt. Het hotel ligt tussen het oude centrum van Amsterdam en het festivalterrein in, met uitzicht op de groene oase van het Sloterpark. Het biedt ruime kamers met alle moderne gemakken, een Skybar op het dak met een panoramisch uitzicht over Amsterdam. Het hotelpakket biedt bezoekers een exclusieve en nieuwe festivalervaring met speciale upgrades zoals een BBQ op het dak, een brakke brunch en exclusieve afterparty’s. Voor wie all-out wil gaan is er het speciale Golden Package inclusief 2 dagen backstage toegang tot het festival.

Dag- en weekendtickets voor het festival zijn, evenals de hotel packages, nu beschikbaar. Ga voor de volledige line-up, tickets en meer informatie naar de website van Loveland.

Loveland Festival 2020

Zaterdag 8 & zondag 9 augustus

Sloterpark, Amsterdam

Weekend- & dagtickets + hotel packages zijn nu beschikbaar via www.loveland.nl

Line-up:

Adriatique・Agents of Time [live]・Anfisa Letyago・Aril Brikha [live]・Arjuna Schiks [live]・Benny Rodrigues・Booka Shade [live]・Boris Werner・Butch・Chris Liebing・Cobyn・Dave Clarke・Dimitri・Dixon・Egbert [live]・Ellen Allien・Enrico Sangiuliano・Eric Prydz・Extrawelt [live]・Ferro・Gregor Tresher・Guy J・Guy Mantzur・Hernan Cattaneo・Inner City [live]・Jamie Jones・Jeff Mills・Jennifer Cardini・Johannes Brecht [live]・Joris Voorn・Joyhauser・Juan Sanchez・Karotte・Kevin de Vries・Klaudia Gawlas・Kollektiv Turmstrasse [live]・La Fleur・Lee Burridge・Lewski・Loco Dice・Luna Ludmila・Magdalena・Matador・Mathew Jonson [live]・Mathias Kaden・Melon・Michel de Hey・Milo Spykers・Miss Melera・Nick Warren・Nuno Dos Santos・Odette・Olivier Weiter・Paco Osuna・Pan-Pot・Patrice Bäumel・Petar Dundov [live]・Pleasurekraft・Ramon Tapia・Remy・Richie Hawtin・Rødhåd・SAMA・Sanja・Sasha・Sébastien Léger・Secret Cinema・Solomun・Speedy J・SQL [live]・Stephan Bodzin [live]・Tahko・Tale Of Us・Terry Francis・Vince Watson・VNTM [live]