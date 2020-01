Eefje de Visser in januari 2021 naar Carré Amsterdam

In januari 2021 komt Eefje de Visser voor een concert naar Carré in Amsterdam. De aankondiging volgt op haar vorige week uitgekomen album ‘Bitterzoet’. De kaartverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag, 31 januari, om 12:00 uur.

Donkere drums, warme synths, catchy songs en een bezwerende stem. Met drie succesvolle albums op zak, een reeks uitverkochte clubtours in de Benelux en verschillende Europese supportshows, wordt Eefje inmiddels ook buiten de taalgrenzen opgepikt. Vier jaar na haar laatste plaat ‘Nachtlicht’ is onlangs haar vierde album uitgekomen: ‘Bitterzoet’, een filmische popplaat vol zwoele elektronica en dance invloeden.

Op ‘Bitterzoet’ beschrijft Eefje in haar herkenbare stijl een dromerige wereld die zich net als magic hour bevindt tussen dag en nacht en tussen zoet en bitter. Die tegenstelling was de inspiratie voor ‘Bitterzoet’. Eefje de Visser: “De plaat moest voelen als een trage trip, een romantisering van de werkelijkheid, pijnlijke ervaringen gemixt met warmte. De titel heeft ook een link met de smaak van drank, het maakt de wereld mooier, maar het escapisme kan ook wrang en onecht zijn. Die schemerzone tussen fantasie en realiteit is veel terug te horen op de plaat.”

Voorafgaand aan de release van `Bitterzoet` bracht Eefje met haar deels Nederlandse, deels Belgische band al een voorproefje van haar nieuwe werk. Op Pukkelpop en Into The Great Wide Open speelde ze haar nieuwe liveshow. In januari 2020 stond Eefje op Noorderslag en werd door de pers genoemd als hoogtepunt van het festival.

Single ‘Oh’ is deze week 3FM megahit. Daarnaast voert Eefje ook de 3FM Live List 2020 aan. De jury bestaande uit 3FM dj’s/muziekredactie en een keur aan mensen uit live- en muziekindustrie, pers en media, tippen Eefje de Visser als dé act die je dit jaar live moet gaan zien.

In 2009 won Eefje de Grote Prijs van Nederland waarna ze haar debuutalbum ‘De Koek’ opnam, die uitkwam in 2011. In 2014 bracht ze haar tweede plaat ‘Het is’ uit, en in 2015 brak ze ook in België door met haar derde plaat ‘Nachtlicht’. In 2017 verhuist Eefje naar België waar ze de tijd neemt om te werken aan haar vierde release ‘Bitterzoet’. Dit album is opgenomen in De Robot Studios Gent en kwam op 24 januari uit.

EEFJE DE VISSER

Zaterdag 23 januari 2021 | Carré, Amsterdam