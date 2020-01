De Dolly Dots gaan weer op tournee

De Dolly Dots maken bekend dat zij na 41 jaar, vanaf september 2020, beginnen aan een theatertournee langs 31 steden. De tournee, getiteld: Sisters on tour gaat in het nieuwe Luxor Theater te Rotterdam in première en sluit 5 februari 2021 af in Koninklijk Theater Carré.

De Dolly Dots spelen niet alleen hun hits maar vertellen ook verhalen over hoe het was om in de jaren tachtig onderdeel te zijn van een populaire meidengroep. Wat gebeurde er achter de schermen en hoe gingen ze daarmee om? Volgens de Dots zelf wordt het: “Een intieme avond met voormalige tieneridolen die met veel zelfspot terugkijken naar die bijzonder tijd met elkaar”. De intimiteit van het theater leent zich hier veel beter voor dan twee of drie mega concerten.

De Dolly Dots zullen worden begeleid door de Sven Figee Band.

Tourdata Dolly Dots:

wo 30 september 2020 20:15 Zaantheater, Zaandam

za 03 oktober 2020 20:00 Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam

vr 09 oktober 2020 20:00 Scheldetheater, Terneuzen

vr 30 oktober 2020 20:15 Concertgebouw De Vereeniging, Nijmegen

za 31 oktober 2020 20:15 Philharmonie, Haarlem

wo 04 november 2020 20:00 Schouwburg Amphion, Doetinchem

vr 06 november 2020 20:00 Theater De Spiegel, Zwolle

za 07 november 2020 20:15 Schouwburg Kunstmin, Dordrecht

di 10 november 2020 20:15 Muziekgebouw Eindhoven, Eindhoven

vr 13 november 2020 20:00 Schouwburg Agnietenhof, Tiel

za 14 november 2020 20:15 Theater aan de Schie, Schiedam

di 17 november 2020 20:00 Theater aan het Vrijthof, Maastricht

do 19 november 2020 20:00 Schouwburg Orpheus, Apeldoorn

vr 20 november 2020 20:00 Schouwburg De Kring, Roosendaal

za 28 november 2020 20:15 Flint Theater, Amersfoort

wo 02 december 2020 20:00 Wilminktheater, Enschede

vr 04 december 2020 20:15 Theater de Tamboer, Hoogeveen

vr 11 december 2020 20:00 ATLAS Theater, Emmen

wo 16 december 2020 20:15 Theater Markant, Uden

vr 18 december 2020 20:30 Theater De Meenthe, Steenwijk

za 19 december 2020 20:00 Musis, Arnhem

zo 20 december 2020 20:15 Spant!, Bussum

do 07 januari 2021 20:15 Theaters Tilburg, Tilburg

vr 08 januari 2021 20:00 Theaterhotel Almelo, Almelo

do 14 januari 2021 20:00 Chassé Theater, Breda

vr 15 januari 2021 20:15 TivoliVredenburg, Utrecht

vr 22 januari 2021 20:15 Stadsgehoorzaal Leiden, Leiden

za 23 januari 2021 20:00 MartiniPlaza, Groningen

do 28 januari 2021 20:00 De Goudse Schouwburg, Gouda

vr 29 januari 2021 20:15 Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden

wo 03 februari 2021 20:00 Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam

do 04 februari 2021 20:00 Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

vr 05 februari 2021 20:00 Koninklijk Theater Carré, Amsterdam