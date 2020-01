Ellen ten Damme, Maan en Edwin Evers Band naar Live At Amsterdamse Bostheater 2020

Live At Amsterdamse Bos maakt vandaag bekend dat zangeres Maan op 2 augustus in het Amsterdamse Bostheater staat. Al eerder werden Ellen Ten Damme – Casablanca (13 juni) en Edwin Evers Band (17,18,19 en 20 september) aangekondigd waarvan alle vier de concerten in één dag zijn uitverkocht. Tijdens eerdere edities speelden o.a. alt-J, Graham Nash, Little Steven, Don McLean, John Butler Trio, Death Cab For Cutie, De Dijk, Typhoon en nog vele anderen in het openluchttheater. De kaartverkoop voor Maan start zaterdag 1 februari om 10.00 uur. Eén dag eerder, op vrijdag 31 januari, start om 10.00 uur de kaartverkoop voor Ellen ten Damme – Casablanca.

Maan

De veelzijdige zangeres Maan is in korte tijd uitgegroeid tot veel meer dan alleen de winnares van ‘The Voice of Holland’. Met ‘Hij Is Van Mij’ scoorde ze haar eerste nummer 1-hit, ‘Blijf Bij Mij’ kan iedereen uit volle borst meezingen en haar nieuwste single ‘Ze Huilt Maar Ze Lacht’ is ook niet meer van de radio weg te denken. Daarnaast werd Maan afgelopen jaar door 100% NL uitgeroepen tot ‘Beste Zangeres van Nederland’.

Kaartverkoop start op: zaterdag 1 februari, 10.00 uur

Ellen ten Damme – Casablanca

Na haar grote succes met de show Paris-Berlin kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven en een optreden in het Amsterdamse Bostheater evenmin. Daarom neemt niemand minder dan Ellen ten Damme ons zaterdag 13 juni mee op een nieuwe muzikale reis met als thema ‘Casablanca’. Ellen brengt samen met haar 8-koppige superband The Magpie Orchestra een muzikale ode aan de chansonniers en entertainers van de vorige eeuw: Charles Aznavour, Francoise Hardy, Edith Piaf, Natacha Atlas, Fairuz, Indila, Rammstein en Josephine Baker – Français met een vleugje Arabique!

Kaartverkoop start op: vrijdag 31 januari, 10.00 uur

Edwin Evers Band

Komend seizoen wordt het weer FEEST met hoofdletters. Het Amsterdamse Bostheater zal vier avonden lang in het teken staan van de Edwin Evers Band! Ze zijn inmiddels graag geziene vaste gasten. Met een gloednieuwe show en frisse energie komen ze jou op donderdag 17, vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september weer dé avond van het jaar bezorgen. De band neemt je in deze show mee terug naar de iconische jaren 80: een decennium met grote gebeurtenissen en fenomenale muziek.

Alle vier concerten van de Edwin Evers Band zijn inmiddels uitverkocht.