Judy Blank kondigt ‘Morning Tapes’ tour aan

Vorige week werd Blank uitgeroepen tot winnaar van het Cultuurfonds Pop Stipendium 2020. Als Judy Blank je zou vertellen dat ze uit een of ander gehucht in Louisiana zou komen, zou je haar op d’r blauwe ogen geloven. Maar ze komt gewoon uit Utrecht, al ligt ze flink op koers om de wereld te veroveren met haar groovy americanaliedjes. De singer-songwriter brak in 2018 door met het in Amerika opgenomen coming-of-age album ‘Morning Sun’, een wonderschone mix van eigenwijze indiefolk, vernuftig gitaarwerk en een ontwapenende stem, die niet alleen in Nederland goed in de smaak bleek te vallen.

Vorig jaar debuteerde ze op SXSW in Austin, ze toerde Europa rond met Susto (US) en in september stond ze als eerste Nederlander ooit op AmericanaFest in Nashville, het grootste showcasefestival in het genre. Afgelopen najaar zag ook EP ‘Morning After’, het rauwere broertje van ‘Morning Sun’, het licht. Dit voorjaar verschijnt het laatste deel van de trilogie, op cassette: ‘Morning Tapes’. Lo-fi slaapkameropnames van de favoriete liedjes van beide albums, stuk voor stuk in één take opgenomen. Puurder dan dit ga je het niet krijgen.

Dit jaar zal Judy Blank diverse shows spelen door Nederland in het kader van haar ‘Morning Tapes’ tour,

Tourdata Judy Blank:

10 april: Paradiso, Amsterdam

13 april: Tivoli Vredenburg, Utrecht

16 april: Mezz, Breda

17 april: So What, Gouda

22 april: Merleyn, Nijmegen