Nieuw album Eefje de Visser: ‘Bitterzoet’

Donkere drums, warme synths, catchy songs en een bezwerende stem: deze week bracht Eefje de Visser haar vierde album ‘Bitterzoet’ uit. Deze filmische popplaat vol zwoele elektronica en dance-invloeden komt vier jaar na haar vorige album ‘Nachtlicht’.

Op ‘Bitterzoet’ beschrijft Eefje in haar herkenbare stijl een dromerige wereld die zich net als magic hour bevindt tussen dag en nacht en tussen zoet en bitter. Eefje: “De plaat moest voelen als een trage trip, een romantisering van de werkelijkheid, pijnlijke ervaringen gemixt met warmte. De titel heeft ook een link met de smaak van drank, het maakt de wereld mooier, maar het escapisme kan ook wrang en onecht zijn.”

Op Pukkelpop en Into The Great Wide Open speelde Eefje vorig jaar al haar nieuwe liveshow. Ze werd uitgelicht als één van de hoogtepunten van het festivalseizoen van 2019, door zowel Nederlandse als Belgische pers. “Dijk van een show”, schreef de pers over haar optreden op Pukkelpop. En ook in 2020 maakt Eefje live indruk: vorig weekend werd ze door de pers geroemd als hét hoogtepunt van Noorderslag.