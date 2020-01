The Strokes naar Best Kept Secret 2020

The Strokes is de derde headliner van Best Kept Secret. Op zaterdag 13 juni sluit de band uit New York het hoofdpodium van het festival af. Dit betekent een unicum op de Nederlandse festivalweides: veertien jaar geleden speelde The Strokes voor het laatst in ons land. De achtste editie van Best Kept Secret vindt plaats van 12 tot en met 14 juni in Hilvarenbeek. Eerder maakte het festival de komst van onder meer Massive Attack en The National (10 years of High Violet) bekend. De kaartverkoop voor Best Kept Secret is gestart.

The Strokes, met hits als ‘Last Nite’, ‘Juicebox’, ‘Someday’ en ‘Reptilia’, geldt sinds het debuut ‘Is This It’ (2001) als iconische band. Onder meer Interpol, Bloc Party, Arctic Monkeys en The Libertines – allen bands die eerder op Best Kept Secret speelden – lieten zich beïnvloeden door de Amerikaanse band. Nu is het de organisatie eindelijk gelukt om de grote inspirator te strikken voor een uniek optreden op zaterdag 13 juni.

Festivaldirecteur Maurits Westerik: “The Strokes zijn de invloedrijkste band in mijn leven. Als de dag van gisteren kan ik mij herinneren dat ik de albumposter van ‘Is This It’ boven de toonbank zag hangen in de platenzaak. Ik dacht: The Velvet Underground, The Stooges, The Clash? Het bleek een nieuwe band te zijn en ook het begin van een nieuw tijdperk in muziek; The Strokes! Dat deze band de headliner is op mijn eerste Best Kept Secret als festivaldirecteur, is een droom die werkelijkheid wordt.”

Unicum

Slechts enkele keren speelde The Strokes in Nederland, waarvan de laatste keer in de Heineken Music Hall (nu AFAS Live) in 2006. Sinds de laatste volledige tour in 2011 treedt de groep rondom zanger Julian Casablancas en gitarist Albert Hammond Jr. nog maar zelden op. Het laatste volledige album van The Strokes dateert uit 2013, maar een nieuw album van de Amerikaanse band staat voor 2020 op de planning.

Best Kept Secret 2020

Best Kept Secret vindt op 12, 13 en 14 juni voor de achtste keer plaats in Beekse Bergen, nabij Hilvarenbeek. Tot nu toe zijn negen artiesten bevestigd, onder wie de headliners The National (10 years of High Violet) op vrijdag, The Strokes op zaterdag en Massive Attack op zondag. Daarnaast spelen Belle and Sebastian, Fontaines D.C., Metronomy, black midi, Rolling Blackouts Coastal Fever en Weyes Blood op het festival. Op korte termijn maakt Best Kept Secret nog veel meer namen bekend.