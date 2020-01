Jeff Lynne’s ELO komt naar Ziggo Dome

Jeff Lynne’s ELO komt aanhet einde van dit jaar voor een concert naar Ziggo Dome in Amsterdam. De show is onderdeel van de Europese ‘From Out Of Nowhere’ tour en staat in het teken van het gelijknamige album dat eind vorig jaar uitkwam.

Met meer dan 50 miljoen verkochte albums behoort ELO tot de meest populaire acts van hun tijd. Zo behaalde de groep maar liefst vier opeenvolgende top 10 albums en zeven top 20 albums. Dankzij de onderscheidende stijl waarin rock, pop en klassiek op vernieuwende wijze samenkomen, scoorde ELO veel hits zoals ‘Can’t Get It Out Of My Head’, ‘Don’t Bring Me Down’, ‘Livin’ Thing’ en ‘Mr. Blue Sky’.

Jeff Lynne wordt beschouwd als een van de belangrijkste producers in de muziekgeschiedenis. Ook was hij een van de mede-oprichters en bandlid van The Travelling Wilburys; met Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison en Tom Petty. Daarnaast werkte hij samen met en produceerde een aantal van de grootste namen in de muziek waaronder The Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr. Op vrijdag 2 oktober geeft Jeff Lynne’s ELO een concert in Ziggo Dome in Amsterdam.