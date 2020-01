Mell & Vintage Future vrijdag in De Flux in Zaandam

Op vrijdag 10 januari 2020 staan Mell & Vintage Future in Podium de Flux! Mell heeft met Nico Brandsen en Ton Dijkman (Vintage Future) de perfecte Soul match gevonden. Met een klein aantal instrumenten weet dit trio een vol geluid neer te zetten.

Mell is o.a. bekend van haar deelname aan The Voice. Maar haar plek heeft ze gevonden bij Nico Brandsen en Ton Dijkman, die als sessiemuzikanten hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Mell & Vintage Future bleek de perfect match. De gedeelde passie voor soulmuziek is evident. De eerste single ‘Call My Name’ werd met speels gemak opgenomen. Met een miniem aantal instrumenten weet het trio een vol geluid neer te zetten, wat ook te horen is op vervolgsingles ‘High On Love’, ‘Central Station’ en ‘Alright’.

Door de wol geverfde muzikanten zijn ze, drummer Ton Dijkman en Hammond-organist Nico Brandsen. Dijkman is al jarenlang de drummer van Marco Borsato, maar hij speelde ook bij o.a. Jan Akkerman, Barry Hay en Boris. Ook Nico Brandsen is geen onbekende in de Nederlandse muziek. Zo heeft hij als sessiemuzikant meegespeeld met o.a. Van Dik Hout, Ilse DeLange, Jan Akkerman, Marco Borsato en Kane. Met hun project Vintage Future willen deze rasmusici voor hun eigen plezier iets moois maken. En niet, als zo vaak, in dienst van anderen.

Vintage Future & Mell is fris, soulvol, avontuurlijk, funky, maar vooral steengoed. Clever gelaagde songs met verschillende hooks en het flexibele, maar rotsvaste stemgeluid van de Volendamse als ankerpunt.